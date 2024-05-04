Протестующие против закона об иноагентах молятся в церкви Кашуети в Страстную пятницу в ночь с 3 на 4 мая, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Фотоистория | Акция протеста, шествие и молитва в Страстную пятницу

Civil.ge Send an email 04/05/2024 - 02:29
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Протесты против закона об иностранных агентах в Тбилиси продолжаются, несмотря на пасхальные праздники. 3 мая, в православную Страстную пятницу, протестующие собрались на акцию протеста возле тбилисской гостиницы «Параграф», где проходила конференция и запланированный прием Азиатского банка развития (АБР). 2-5 мая в Тбилиси проходит ежегодное заседание АБР, и протестующие надеялись заручиться международной поддержкой против принятия закона. Когда пришло больше людей, протестующие в конечном итоге заблокировали и близлежащую дорогу.

Позже большая группа демонстрантов направилась к штаб-квартире «Грузинской мечты», которая как обычно тщательно охранялась полицией. После небольшого перерыва протестующие продолжили шествие дальше и к полуночи вернулись на проспект Руставели. По случаю Страстной пятницы часть участников марша направилась в церковь Кашуети, расположенную напротив здания Парламента, где помолились и зажгли свечи.

  • Акция протеста у гостиницы «Параграф» в Тбилиси, где проходит мероприятие АБР, 3 мая, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Акция протеста у гостиницы «Параграф» в Тбилиси, где проходит мероприятие АБР, 3 мая, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Акция протеста у гостиницы «Параграф» в Тбилиси, где проходит мероприятие АБР, 3 мая, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Акция протеста у гостиницы «Параграф» в Тбилиси, где проходит мероприятие АБР, 3 мая, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Акция протеста у гостиницы «Параграф» в Тбилиси, где проходит мероприятие АБР, 3 мая, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Акция протеста у гостиницы «Параграф» в Тбилиси, где проходит мероприятие АБР, 3 мая, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Бюст Александра Пушкина, покрытый грузинским флагом, рядом проходит акция протеста у тбилисской гостиницы «Параграф», где проводится мероприятие АБР, 3 мая, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Протестующие против закона об иностранных агентах молятся в церкви Кашуети в Страстную пятницу, 3-4 мая, 2024 года. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Протестующие против закона об иностранных агентах молятся в церкви Кашуети в Страстную пятницу, 3-4 мая, 2024 года. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Протестующие против закона об иностранных агентах молятся в церкви Кашуети в Страстную пятницу, 3-4 мая, 2024 года. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Протестующие против закона об иностранных агентах молятся в церкви Кашуети в Страстную пятницу, 3-4 мая, 2024 года. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Протестующие против закона об иностранных агентах молятся в церкви Кашуети в Страстную пятницу, 3-4 мая, 2024 года. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Протестующие против закона об иностранных агентах молятся в церкви Кашуети в Страстную пятницу, 3-4 мая, 2024 года. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Протестующие против закона об иностранных агентах молятся в церкви Кашуети в Страстную пятницу, 3-4 мая, 2024 года. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Протестующие против закона об иностранных агентах молятся в церкви Кашуети в Страстную пятницу, 3-4 мая, 2024 года. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Протестующие против закона об иностранных агентах молятся в церкви Кашуети в Страстную пятницу, 3-4 мая, 2024 года. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Протестующие против закона об иноагентах молятся в церкви Кашуети в Страстную пятницу в ночь с 3 на 4 мая, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Протестующие против закона об иностранных агентах молятся в церкви Кашуети в Страстную пятницу, 3-4 мая, 2024 года. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Протестующие против закона об иностранных агентах молятся в церкви Кашуети в Страстную пятницу, 3-4 мая, 2024 года. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Протестующие против закона об иностранных агентах молятся в церкви Кашуети в Страстную пятницу, 3-4 мая, 2024 года. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Протестующие против закона об иностранных агентах молятся в церкви Кашуети в Страстную пятницу, 3-4 мая, 2024 года. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

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Civil.ge Send an email 04/05/2024 - 02:29
11 2 minutes read

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