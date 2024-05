Фотоистория | Акция протеста, шествие и молитва в Страстную пятницу

Протесты против закона об иностранных агентах в Тбилиси продолжаются, несмотря на пасхальные праздники. 3 мая, в православную Страстную пятницу, протестующие собрались на акцию протеста возле тбилисской гостиницы «Параграф», где проходила конференция и запланированный прием Азиатского банка развития (АБР). 2-5 мая в Тбилиси проходит ежегодное заседание АБР, и протестующие надеялись заручиться международной поддержкой против принятия закона. Когда пришло больше людей, протестующие в конечном итоге заблокировали и близлежащую дорогу.

Позже большая группа демонстрантов направилась к штаб-квартире «Грузинской мечты», которая как обычно тщательно охранялась полицией. После небольшого перерыва протестующие продолжили шествие дальше и к полуночи вернулись на проспект Руставели. По случаю Страстной пятницы часть участников марша направилась в церковь Кашуети, расположенную напротив здания Парламента, где помолились и зажгли свечи.

Акция протеста у гостиницы «Параграф» в Тбилиси, где проходит мероприятие АБР, 3 мая, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Бюст Александра Пушкина, покрытый грузинским флагом, рядом проходит акция протеста у тбилисской гостиницы «Параграф», где проводится мероприятие АБР, 3 мая, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

