Питер Стано: закон об «иноагентах» не соответствует европейским ценностям и ожиданиям ЕС

Пресс-спикер Европейской службы внешних действий Питер Стано в очередной раз раскритиковал спорный законопроект об «иностранных агентах» и заявил, что он не соответствует европейским ценностям и ожиданиям ЕС от Грузии и что в случае его принятия «он может работать против амбиций Грузии по сближению с ЕС».

«Мы очень четко заявили, что принятие этого закона отдаляет Грузию от заявленной цели – сближения с ЕС», – заявил Стано на брифинге 29 апреля.

Стано также отметил, что Евросоюз ведет переговоры с правительством Грузии и грузинскими парламентариями, «чтобы четко показать им, что не так с этим законом и какие негативные последствия он будет иметь», при этом акцентируя внимание на угрозах, которые этот закон представляет для грузинских неправительственных организаций, СМИ, гражданского общества в целом и цели вступления страны в ЕС.

Он также сказал, что ЕС отразит «все эти вопросы» в следующем отчете о расширении, который будет опубликован осенью. Стано подчеркнул, что если не будет прогресса или произойдет отступление в определенных вопросах, это повлияет на общий подход и прогресс страны в достижении приоритета, намеченного властью и народом в плане сближения с ЕС.

Представительство Евросоюза в Грузии заявило 30 апреля, что 1-2 мая генеральный директор Еврокомиссии по переговорам о соседстве и расширении Герт Ян Купман посетит Грузию и вместе с представителями правительства, гражданского общества и другими партнерами обсудит сотрудничество между ЕС и Грузией, включая работу, необходимую для выполнения 9 шагов, связанных с получением статуса кандидата. По той же информации, он откроет несколько проектов, финансируемых Евросоюзом.

