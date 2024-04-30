Глава МИД Грузии посещает Брюссель

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили 29-30 апреля посещает Брюссель, где примет участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 20-летию расширения Евросоюза. В рамках визита он уже встретился с вице-президентом Еврокомиссии, еврокомиссаром по ценностям и прозрачности Верой Йоуровой и исполняющим обязанности главы Аппарата президента Еврокомиссии Фернандо Андресен Гимарешом. Илья Дарчиашвили принял участие в неформальной встрече Совета по общим вопросам Европейского Союза (GAC) вместе с министрами иностранных и европейских дел стран-членов ЕС и стран расширения.

Встреча с вице-президентом Еврокомиссии

29 апреля министр иностранных дел Илья Дарчиашвили встретился с вице-президентом Еврокомиссии, еврокомиссаром по ценностям и прозрачности Верой Йоуровой.

По информации МИД Грузии, Илия Дарчиашвили подробно рассказал о «проводящихся в стране реформах, цель которых – приблизить ее к стандартам Евросоюза». Он также затронул процесс выполнения 9 приоритетов, определенных Еврокомиссией.

По той же информации, стороны обменялись мнениями по поводу закона о прозрачности иностранного влияния. Министр рассказал об аргументах грузинской стороны, а вице-президент со своей стороны отметила вызовы, которые актуализировали начало разговора о подобных механизмах в самом Евросоюзе, – говорится в пресс-релизе МИД Грузии.

На встрече обсуждались проблемы безопасности в регионе. Стороны также говорили о сложной гуманитарной обстановке, возникшей на оккупированных территориях Грузии.

«У нас состоялась очень хорошая встреча с Верой Йоуровой, где мы обсудили прогресс Грузии на пути к вступлению в ЕС, который был достигнут благодаря усилиям нашего правительства, включая реализацию ряда важных реформ. Мы договорились, что продолжим тесное сотрудничество», – написал министр иностранных дел в Twitter после встречи.

Had a very good meeting with @VeraJourova, where we discussed Georgia's progress on the EU accession path, achieved through our government's efforts, including the implementation of a number of essential reforms. We agreed to continue close cooperation. pic.twitter.com/T8q4cWrCKU — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) April 29, 2024

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