Российские оккупационные силы незаконно задержали гражданина Грузии

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 29 апреля, что представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии в окрестностях оккупированного села Дисеви.

По той же информации, получив информацию об указанном инциденте, Служба государственной безопасности активировала «горячую линию» при Миссии наблюдателей ЕС в Грузии. Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров.

Для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии задействованы все существующие механизмы.

«Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль оккупационной линии, лежит на оккупирующей силе России», – говорится в заявлении СГБ Грузии.

