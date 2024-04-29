Колючая проволока около Цхинвальского региона/Южной Осетии. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge / Civil.ge
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Российские оккупационные силы незаконно задержали гражданина Грузии

Civil.ge Send an email 29/04/2024 - 17:16
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Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 29 апреля, что представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии в окрестностях оккупированного села Дисеви.

По той же информации, получив информацию об указанном инциденте, Служба государственной безопасности активировала «горячую линию» при Миссии наблюдателей ЕС в Грузии. Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров.

Для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии задействованы все существующие механизмы.

«Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль оккупационной линии, лежит на оккупирующей силе России», – говорится в заявлении СГБ Грузии.

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Civil.ge Send an email 29/04/2024 - 17:16
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