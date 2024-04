Власти отвергают обвинения «TI Грузия» в том, что правительство скрывает отчет GRECO по оценке антикоррупционной деятельности

НПО «Международная прозрачность – Грузия» заявила 26 апреля, что правительство Грузии впервые отказалось обнародовать Отчет об оценке антикоррупционной деятельности «Группы государств, борющихся с коррупцией» Совета Европы (GRECO). Антикоррупционное бюро и премьер-министр Грузии отвергают это утверждение. Организация призывает Антикоррупционного бюро опубликовать отчет.

В отчете 5-го раунда оценки GRECO дана оценка механизмам предотвращения коррупции и добросовестности высокодолжностных лиц исполнительной власти и правоохранительных органов. В оценочном отчете затрагиваются такие важные вопросы, как: конфликт интересов, декларирование имущества и интересов, их мониторинг и принятые санкций, а также механизмы борьбы с коррупцией и добросовестности, реализованные в правоохранительных органах и их применение на практике. Отчет был принят на 96-м пленарном заседании GRECO, которое прошло в Страсбурге 18-22 марта. Документ сопровождается рекомендациями, отчет о реализации которых правительство Грузии должно представить до 30 сентября 2025 года.

«Международная прозрачность – Грузия» подчеркивает, что реализация рекомендаций GRECO является частью процесса европейской интеграции и, как рекомендует Венецианская комиссия, является составной частью деолигархизации.

«Налицо опасная и тревожная тенденцией, когда правительство Грузии отказывается участвовать в процессе мониторинга антикоррупционной среды и/или публично публиковать оценки», – говорится в заявлении организации.

По данным организации, в прошлом году правительство Грузии впервые за 20 лет отказалось от мониторинга Антикоррупционной сети Организации экономического сотрудничества и развития (OECD/ACN). «Европейская комиссия напрямую призывает нас вернуться в процесс мониторинга OECD/ACN», — заявляют в организации.

Как заявляет организация, несмотря на то, что Совет Европы процедурно допускает ограничение публичной доступности отчетов об оценке, как показывает практика, этим пользуются только правительства стран, где коррупция является особой проблемой.

Организация призывает Антикоррупционное бюро как координирующий орган 5-го раунда мониторинга GRECO, немедленно обнародовать оценочный отчет GRECO, а также присоединиться к процессу мониторинга OECD/ACN в соответствии с рекомендацией Европейской комиссии.

Антикоррупционное бюро отвергает обвинения со стороны «Международной прозрачности – Грузия»

26 апреля Антикоррупционное бюро выступило с встречным заявлением, в котором говорилось, что заявление организации «Международная прозрачность – Грузия» «является ложью» и что единственная причина, по которой документ не был опубликован ранее, заключается в том, что он переводится на грузинский язык.

«Грузия, в соответствии с процедурами и решениями, разработанными GRECO, обеспечивает гласность оценочного отчета 5-го раунда Грузии, утвержденного на 96-м пленарном заседании, и второго дополнения ко второму отчету соответствия четвертого раунда», – говорится в сообщении бюро.

Со ссылкой на правила GRECO, бюро заявляет, что «все этапы процесса оценки являются конфиденциальными, пока страна не обеспечит обнародование документа, переведенного на родной язык».

В заявлении говорится, что перевод отчетов, учитывая его объем, «требует разумного периода времени», поэтому большинство вышеупомянутых отчетов остаются неопубликованными и остаются конфиденциальными.

«Антикоррупционное бюро, с соблюдением соответствующих правил, немедленно приступило к переводу утвержденных отчетов, и по завершении процесса отчеты будут опубликованы как на официальных сайтах бюро, так и на официальных сайтах GRECO», – добавили в бюро.

В разговоре с представителями СМИ сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «Международная прозрачность – Грузия» распространяет ложь. По его словам, власть Грузии дала согласие Совету Европы на публикацию отчета, как только он будет переведен.

«Эта ложь была распространена «Международной прозрачностью», которую на самом деле следует называть «Национальной туманностью», то есть полностью противоположным тому, как она называется», – заявил Кобахидзе, добавив, что «это вопрос дней», прежде чем доклад будет переведен.

