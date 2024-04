Депутат Телавского Сакребуло от ГМ выступает против закона об иноагентах

Председатель Юридической комиссии Телавского Сакребуло (муниципальное собрание), член фракции «Грузинская мечта» Леван Бердзенашвили выступил против законопроекта об «иностранных агентах».

В видео, опубликованном в социальных сетях 26 апреля, он говорит: «я однозначно против окончательного вынесения и принятия этого закона», и отмечает, что «это решение было важно для моего самосознания».

Бердзенашвили акцентировал внимание на противодействие со стороны международных партнеров в отношении законопроекта и резолюцию Европарламента и отметил: «нам говорят, что если вы примете этот закон, вы можете потерять визовую либерализацию с (ЕС), вы потеряете статус кандидата (в члены ЕС), вы потеряете все, что связано с Европой».

«Поэтому я однозначно отстраняюсь от этого и демонстративно прошу правительство Грузии, Парламент отозвать этот закон», – сказал он.

В то же время представители правящей партии не меняют своей позиции и намерены довести спорный законопроект до конца и реализовать его. По их заявлению, это еще больше приблизит Грузию к Евросоюзу, несмотря на то, что Запад утверждает обратное.

«Пожалуйста, не нарушайте Конституцию Грузии, не идите антиконституционным путем, не предавай свою страну. Шанс еще есть», – говорит Бердзенашвили и обещает, что если правящая партия не отзовет законопроект, он покинет «Грузинскую мечту».

