ТГУ обвиняют в препятствовании обсуждению законопроекта об «иноагентах»

Местная общественная организация «Школа политического просвещения» обвинила руководство Тбилисского государственного университета в препятствовании проведению панельной дискуссии по «российскому праву», поскольку организаторам дискуссии было отказано в выделении надлежащего помещения. По заявлению организации, несмотря на усилия университета по предотвращению этого, мероприятие все же состоялось 24 апреля, хотя и в меньшей аудитории.

В заявлении говорится, что история организации началась в этом вузе с участием его студентов, а все ее проекты состоялись в здании ТГУ; Вышеупомянутая панельная дискуссия не должна была стать исключением.

«Мы считаем, что университет не должен быть местом, где ты изучаешь политические права, свободу слова, гражданское общество и потом тебе не дают возможности реализовать это на практике, поэтому мы сочли необходимым в связи с актуальным текущим вопросом в стране заявить свою позицию в отношении закона в стенах вуза и с участием видных лекторов ТГУ предоставить студентам (и не только) больше информации по данному вопросу», – говорится в заявлении.

В заявлении также сказано, что принципиально важно было провести обсуждение законопроекта об «иностранных агентах» в I корпусе, поскольку «I корпус является центром университета».

Организация утверждает, что прошла все бюрократические процедуры, связанные с бронированием аудитории. Однако администрация ТГУ отказалась выделить альтернативное помещение в этом здании по той причине, что «все аудитории в корпусе I были заняты».

По заявлению организации, «были проверены все предложенные нами им аудитории и большинство из них оказались пусты (закрыты)».

В организации заявляют, что помещение, предоставленное вузом в 6 корпусе, оказалось недостаточно большим, учитывая количество желающих присутствовать на мероприятии. В результате из-за меньшего размера помещения многие участники не смогли присутствовать.

Несмотря на то, что в заявлении подчеркивается, что Тбилисский государственный университет, как образовательное учреждение, не должен быть политизирован, оно критикует ТГУ за «молчание» в отношении текущих событий, связанных с законом об «иностранных агентах», и говорит, что «это обязанность университета повысить голос, когда страна отдаляется от демократии и европейских ценностей».

«Университет молчит, и это молчание кричит громче всех», – говорится в заявлении.

По теме:

This post is also available in: English (Английский)