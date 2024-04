В Грузии задержали четырех человек за кражу книг в масштабах Европы

Прокуратура Грузии сообщила 25 апреля, что в Грузии задержаны четыре человека в связи с кражей дорогостоящих книг из библиотек стран ЕС, в том числе книги на французском языке, изданной в XIX веке, украденной из Национальной библиотеки Парижа. Продолжается расследование с целью выявления личности других лиц, причастных к преступной деятельности.

В рамках созданной при поддержке Евроюста международной следственной группы сотрудники правоохранительных органов Швейцарии, Франции и Литовской Республики, прокуратуры и МВД Грузии провели следственные действия на десятках локаций на территории Грузии.

Следствием по делу было установлено, что с начала 2022 года граждане Грузии создали организованную преступную группу и намеревались совершить кражи дорогостоящих книг различных авторов XIX века для дальнейшей перепродажи. «По заранее разработанному преступному плану члены организованной группы должны были вынести книги писателей-классиков XIX века для чтения из национальных и университетских библиотек Франции, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Швейцарии, Польши и Чехии, оригинальные книги заменить копиями высокого качества», – говорится в заявлении прокуратуры.

Задержанным предъявлено обвинение по подпунктам «а» и «б» статьи 177 части 4 Уголовного кодекса Грузии (кража, совершенная организованной группой и в крупном размере), что карается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.

Прокуратура Грузии благодарит правоохранительные структуры, участвующие в мероприятии, и подчеркивает, что «борьба с транснациональной преступностью особенно важна для прокуратуры Грузии, и прокуратура еще раз выражает готовность к эффективному международному сотрудничеству в этом направлении в будущем».

