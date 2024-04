Грузия в докладе Госдепартамента США о правах человека за 2023 год

Государственный департамент США опубликовал свой ежегодный доклад о ситуации с правами человека в Грузии, в котором освещаются «важные проблемы прав человека», включая «пытки или бесчеловечное, жестокое или унижающее достоинство обращение; произвольные аресты; серьезные проблемы с независимостью судебной власти, а также с расследованием и преследованием, которые многими считаются политически мотивированными. В докладе за 2023 год, в отличие от доклада за предыдущий год, основное внимание уделяется «серьезной коррупции во власти».

В документе также говорится о необоснованном или незаконном вмешательстве в частную жизнь; серьезных ограничениях свободы выражения мнений и СМИ, включая насилие и угрозы насилия в отношении журналистов; существенном вмешательстве в свободу мирных собраний и объединений, а также преступлениях, связанных с насилием или угрозами насилия в отношении ЛГБТК+ сообщества.

В докладе отмечается, что, хотя правительство и предприняло шаги по расследованию действий некоторых должностных лиц на предмет нарушений прав человека, безнаказанность остается проблемой.

Что касается вопроса российской оккупации территорий Грузии, в докладе говорится, что Цхинвальский регион и Абхазия остаются вне контроля Тбилиси, а де-факто власти пользуется поддержкой российских сил.

Согласно документу, в оккупированных регионах Грузии со стороны России и де-факто властей по-прежнему наблюдаются нарушения прав человека, в ходе которых имели место незаконные убийства, произвольные аресты, ограничения на передвижение, особенно этнических грузин; а также ограничение возможности этнических грузин регистрировать собственность или бизнес и получать образование на родном языке.

Свобода выражения мнений и медиасреда

Согласно докладу, «в течение года журналисты, неправительственные организации и международное сообщество выражали серьезную обеспокоенность по поводу уважения правительством свободы выражения мнений. Эта обеспокоенность была также связана с арестом основателя телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия, который в итоге был помилован президентом.

Обеспокоенность также была связана с ухудшением плюрализма СМИ, законопроектом об «иностранных агентах», насилием и угрозами насилия в отношении журналистов, а также отсутствием ответственности за насилие в отношении журналистов в связи с «Маршем достоинства» в июле 2021 года. «Другие опасения связаны с ограничениями доступа к информации и источникам финансирования, а также штрафами, налагаемыми на СМИ». Со ссылкой на Офис народного защитника, в докладе отмечается, что «в стране нет должной статистики по преступлениям, совершенным против журналистов, что мешает восприятию масштаба проблемы».

Как заявляют Офис народного защитника и представители гражданского общества, в стране наблюдалось непоследовательное применение законов о «нецензурной лексике», в ходе чего «несколько человек, связанных с оппозицией, были осуждены за публикацию нецензурных видеороликов в социальных сетях». Однако, согласно документу, за подобными высказываниями представителей правящей партии не последовало подобных действий.

В докладе также говорится о предполагаемой незаконной слежке за журналистами, и со ссылкой на Офис народного защитника говорится, что никто не отреагировал на предполагаемую слежку за журналистами оппозиционной телекомпании «Мтавари». По данным неправительственных организаций, предыдущие расследования того же преступления против журналистов еще не завершены.

Что касается свободы выражения мнений, в докладе освещаются новые ограничения, введенные спикером Парламента Шалвой Папуашвили относительно аккредитации прессы в законодательном органе. Было выявлено отсутствие надлежащего процесса применения правил, при этом Хартия журналистской этики Грузии и Офис народного защитника заявили, что «проблемно то, что новое правило применяет санкции только к критическим СМИ».

Помимо многих других проблем, в докладе также упоминается, что «организации по защите прав СМИ выразили обеспокоенность тем, что продолжающийся юридический спор между Министерством обороны и основателем ТВ «Формула» и бывшим министром обороны Давидом Кезерашвили был направлен на устранение критического телевидения».

Преследование журналистов и насилие над ними

Что касается преследования журналистов и насилия в отношении них, «в течение года поступали сообщения о жестоких физических нападениях на журналистов, угрозах насилия, преследованиях и жалобах на клевету. В подобных случаях также наблюдался недостаток ответственности».

В этом контексте в докладе упоминается нападение на Мишу Мшвилдадзе, ведущего и акционера телекомпании «Формула», применение полицией слезоточивого газа против журналистов во время мартовских демонстраций акций против законопроекта об «иностранных агентах» 2023 года, а также физические и словесные оскорбления, угрозы расправы в отношении журналиста Гелы Мтивлишвили. Поступали также сообщения о нападениях ультраправых на журналистов.

Цензура

Что касается опасений, связанных с цензурой, в докладе говорится об опасениях неправительственной организации по поводу «тесных отношений» между «Грузинской мечтой», Общественным вещателем и Комиссией по коммуникациям. «Коалиция по защите информации СМИ раскритиковала принятый в октябре закон, расширяющий полномочия Национальной комиссии по коммуникациям Грузии по расследованию и штрафованию СМИ за использование непристойности или языка ненависти».

Что касается свободы Интернета, несмотря на то, что власти и не ограничивали ее, все еще существуют опасения по поводу несанкционированной онлайн-слежки.

Свобода мирных собраний/объединений

Согласно докладу, власти Грузии ограничили свободу мирных собраний и ассоциаций. В этом контексте в докладе отмечается, что, несмотря на закон, предусматривающий свободу собраний, «правозащитные организации выразили обеспокоенность по поводу положений закона, включая требование о том, чтобы политические партии и другие организации должны уведомлять местные власти за пять дней до собраний, тем самым исключив стихийные демонстрации».

«Аппарат народного защитника и неправительственные организации заявили, что власть часто применяла непропорциональную силу при управлении и разгоне демонстраций, а также использовала Административный кодекс для задержания демонстрантов», – говорится в документе. Среди других примеров в докладе отмечается, что «Европейский суд по правам человека установил несколько нарушений права на мирные собрания, которые стали результатом непропорционального вмешательства властей, произвольного задержания мирных протестующих или применения санкций против демонстрантов».

Что касается свободы объединений, поступали сообщения о давлении на «некоторых деятелей политической оппозиции» со стороны правящей партии. Согласно докладу, давление также оказывалось на ОГО. В этом контексте Госдепартамент приводит в пример Службу государственной безопасности Грузии, которая обвинила общественную организацию CANVAS в организации государственного переворота в Грузии и опубликовала видео в качестве «доказательства». В докладе со ссылкой на слова специального докладчика ООН по правам человека говорится, что «представление видео в качестве доказательства заговора явно указывает на преднамеренную попытку СГБ криминализировать правозащитников и делегитимизировать осуществление фундаментальных прав».

Политическое участие

В докладе Госдепартамента говорится, что имело место несколько случаев насилия в отношении оппозиции, в том числе два нападения на лидера «Гирчи – больше свободы» Зураба Гирчи Джапаридзе во время протестов против законопроекта об «иностранных агентах» в марте 2023 года. «Несколько часов спустя за этим последним нападением последовал еще один насильственный инцидент, когда толпа забросала камнями гостиницу, где аффилированная с партией организация проводила летний молодежный лагерь». Никто не был наказан.

«Оппозиционные партии заявили о неравных условиях игры, ссылаясь на отсутствие финансирования, препятствия в сборе средств, контроль административного ресурса со стороны правящей партии и глубокую поляризацию, включая давление и запугивание, как основные препятствия для политического участия», – говорится в докладе.

Судебная система

Говоря об отказе в справедливом судебном разбирательстве, в докладе подчеркивается, что «хотя Конституция и закон предусматривают независимую судебную власть, власти не уважают независимость и беспристрастность судебной власти в политически деликатных делах», а судьи «уязвимы перед политическим давлением» как внутри судебной системы, так и вне ее.

Обеспокоенность по поводу независимости судебной власти сохранялась и в прошлом году. Аппарат народного защитника, гражданское общество и международное сообщество «подчеркнули проблемы, в том числе влияние группы судей, состоящей в основном из членов Высшего совета юстиции и председателей судов, которые предположительно подавляли критические мнения в судебной системе и препятствовали предложениям по укреплению независимости судебной власти». Неправительственные организации назвали эту группу влиятельных, имеющих хорошие связи и нереформистских судей «кланом».

Коррупция

В докладе говорится, что, хотя закон и предусматривает уголовную ответственность за участие должностных лиц в коррупции, власти не реализовали закон эффективно. В то же время распространяется информация о коррупции на высоком уровне во власти.

По информации Госдепартамента, 3 ноября 2023 года местная неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» выявила 151 нерасследованный случай предполагаемой коррупции, в которых участвовали высокопоставленные должностные лица или лица, связанные с «Грузинской мечтой». «По состоянию на сентябрь 99 публичным служащим были предъявлены обвинения в коррупции».

Ссылаясь на неправительственные организации, в докладе говорится, что не существует эффективных механизмов по предотвращению коррупции на государственных предприятиях и в независимых регулирующих органах, и что гражданское общество «по-прежнему требует создания независимого антикоррупционного агентства, которое не будет находиться под контролем СГБ».

Произвольные убийства

«Сообщений о произвольных или незаконных убийствах, в том числе внесудебных, со стороны правительства или его представителей не поступало», — говорится в докладе.

В докладе Госдепартамента упоминается убийство российскими оккупационными войсками гражданина Грузии Тамаза Гинтури, а также жестокое избиение и последующая смерть сотрудниками правоохранительных органов оккупированной Абхазии другого гражданина Грузии, Темура Карбаия.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)