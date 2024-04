Из заключения освобождены три гражданина Грузии, задержанные российскими оккупационными силами

Тамаз Эцадашвили, Отар Терашвили и Валерий Гиунашвили, незаконно задержанные на оккупированной территории, прилегающей к оккупированным российскими оккупационными силами селам Земо Арцеви и Отреви, освобождены из заключения и находятся на территории, контролируемой центральным правительством Грузии, – сообщила Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) 19 апреля.

По заявлению СГБ, в процессе освобождения из незаконного заключения активно использовался как механизм «горячей линии» при непосредственном участии Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС) в Грузии, так и все инструменты, находящиеся в распоряжении центральной власти. Центральное власть Грузии на постоянной основе предоставляла информацию международным партнерам.

«Ответственность за все деструктивные действия в оккупированных регионах Грузии и вдоль оккупационной линии лежит на оккупирующей силе», – говорится в заявлении СГБ.

По той же информации, центральная власть совместно с международными партнерами «продолжает активную работу по освобождению всех граждан Грузии, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях».

