Президент Зурабишвили наложила вето на законы об отмене женских квот

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятые Парламентом законы, предусматривающие отмену женских квот. Об этом 18 апреля сообщила Администрация президента.

«Как неоднократно отмечала президент Грузии, она наложит вето на все законы, которые будут противоречить европейскому пути Грузии», – говорится в заявлении администрации.

Согласно той же информации, «отмена гендерных квот является еще одним шагом назад на пути евроинтеграции Грузии, поскольку вопрос гендерных квот был частью 9-го пункта плана из 12 пунктов, установленного Еврокомиссией, который Еврокомиссия посчитала выполненным».

Несмотря на вето президента, парламентское большинство, скорее всего, преодолеет это вето, как это случалось уже неоднократно.

4 апреля Парламент Грузии 85 голосами против 22 принял поправку к «Избирательному кодексу», согласно которой политические партии больше не будут обязаны заполнять свои избирательные списки в соответствии с требованиями гендерных квот. Согласно прежней формулировке Избирательного кодекса, каждым четвертым кандидатом в партийном списке должна была быть женщиной.

