Народный защитник отреагировал на оскорбительные высказывания депутата от ГМ в адрес женщин-депутатов

Народный защитник Грузии 3 апреля опубликовал заявление, в котором отреагировал на «непристойные и оскорбительные» высказывания депутата от «Грузинской мечты» Беки Одишария в адрес женщин-депутатов во время обсуждения отмены женских квот на заседании Парламента. «Во всех подобных случаях следует активировать внутренний механизм и вопрос должен обсудить Парламент», – говорится в заявлении.

«Указанное особенно примечательно в политической ситуации, когда Парламент рассматривает инициативу, направленную на ухудшение правового статуса женщин, которую народный защитник негативно оценил в публичном заявлении еще вчера, 2 апреля», – заявляет народный защитник.

Омбудсмен призывает политиков и публичных служащих «не использовать выражения, содержащие сексистский или иной дискриминационный контент, и соблюдать принцип равенства при осуществлении публичной деятельности».

3 апреля депутат от партии «Грузинская мечта» Бека Одишария раскритиковал женщин-депутатов, обвинивших ее в коррупции. Одишария использовал ненормативную лексику сексуального содержания в отношении коллег-женщин.

До этого правящая партия и парламентская оппозиционная партия «Гирчи» достигли соглашения, в рамках которого правящая партия поддержит инициативу «Гирчи» относительно отмены гендерных квот в партийных списках. Согласно действующей редакции Избирательного кодекса, каждым четвертым кандидатом в партийном списке должна быть женщина.

Народный защитник дал отрицательную оценку законопроекту: «планируемыми законодательными изменениями мы игнорируем результаты многолетней борьбы женщин и ухудшаем существующие механизмы достижения равенства».

