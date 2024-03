Назначен новый руководитель Миссии наблюдателей ЕС в Грузии

Совет Евросоюза объявил 26 марта, что офицер Национальной жандармерии Франции, генерал-майор Беттина Бугани назначена новым руководителем Миссии наблюдателей ЕС в Грузии. Она сменит на этом посту Димитриоса Карабалиса, а срок ее полномочий продлится с 21 марта 2024 года по 14 декабря 2024 года.

Генерал-майор Бугани имеет обширный опыт работы в международных отношениях и миссиях по стабилизации. На протяжении 35 лет своей карьеры она занимала различные руководящие должности в ООН и французской жандармерии, а также в Министерстве внутренних дел Франции. Ранее она работала по вопросам предотвращения конфликтов, посредничества и поддержания мира в чувствительной политической области и контексте безопасности в качестве комиссара полиции МИНУСМА (Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали).

Миссия наблюдателей ЕС, которая занимается мониторингом выполнения Соглашения о прекращении огня от 2008 года, имеет в своем составе невооруженных наблюдателей, которым не разрешен въезд в оккупированную Абхазию и Цхинвальский регион.

