В итоговом заявлении миссии МВФ призывает к укреплению судебной системы и антикоррупционной службы

18 марта Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал предварительные выводы сотрудников МВФ в ходе их официального визита в Грузию 6-18 марта. В заключительном заявлении, которое правительство Грузии согласилось опубликовать, рассматривается экономическая ситуация в Грузии и говорится, что страна должна продолжать укреплять свою устойчивость к потрясениям, проводя разумную макроэкономическую политику и усиливая потенциал роста, решая долгосрочные структурные проблемы и используя новые экономические возможности.

Итоговое заявление миссии Международного валютного фонда (МВФ) представляет собой предварительные выводы, обнародованные по итогам визита (миссии) сотрудников МВФ в страну-члена. Данная миссия осуществлялась в рамках регулярных (обычно ежегодных) консультаций, что предусмотрено статьей IV Устава Международного валютного фонда и заключается в запросе использования ресурсов МВФ (получения кредита от МВФ), мониторинге программы страны сотрудниками МВФ или наблюдение за экономикой страны.

Ситуация в последнее время, перспективы и риски

МВФ отмечает, что, несмотря на экономический кризис, вызванный вторжением России в Украину, финансовые потоки Грузии по-прежнему превышают показатели довоенного периода. Они помогают поддерживать высокие экономические показатели. В 2023 году ВВП составил 7,5%, а в 2024 году ожидается снижение темпов роста до 5,7% ежегодно. «Потребление, которое, в свою очередь, будет поддерживаться ростом заработной платы в реальном выражении, а также ростом занятости, будет движущей силой экономического роста», – говорится в заявлении.

Что касается инфляции, то в МВФ заявляют, что инфляция в 0,4% в 2023 году достигнет 4% к концу года, поскольку «позитивные внешние шоки, наблюдавшиеся в предыдущем году, больше не будут влиять на инфляцию, а денежно-кредитная политика будет менее жесткой». В то же время дефицит текущего счета увеличится с исторически низкого уровня в 4,5% в 2023 году до 6% к концу 2024 года.

МВФ отмечает, что бюджет 2024 года составит 2,5% ВВП, и в эту цифру уже включены возросшие доходы, которые получает бюджет от повышения налога на прибыль банков и введения нового налога на игорный бизнес. Доходы будут потрачены на повышение заработной платы, социальных пособий и капитальных расходов, а долг государства будет ниже 40% ВВП.

«С точки зрения экономики мы видим в основном риски ухудшения ситуации, хотя для окружающей среды характерна значительная неопределенность в отношении количества связанных с войной мигрантов, а также финансовых потоков и изменений в геоэкономических отношениях», – говорится в заявлении, согласно которому потеря времени, отставание от плана реформ также являются снижающимся риском для экономики, а положительные риски включают рост транзитной торговли и инвестиций, новые торговые возможности, которые открывают эти новые торговые коридоры, а также статус кандидата на членство в ЕС, что, по мнению МВФ, представляет собой позитивный сигнал для инвесторов.

Приоритет политики

«Макроэкономическая и финансовая политика должна быть направлена ​​на обеспечение сильного, устойчивого и инклюзивного роста и устойчивости на фоне неопределенной среды; Также для достижения решающего прогресса на пути к вступлению в ЕС», – говорится в заявлении.

Что касается фискальной политики, МВФ заявляет, что в среднесрочной перспективе целесообразно продолжить фискальную консолидацию, что создаст возможность аккумулировать достаточные резервы и увеличить продуктивные расходы в рамках действующего бюджетного правила. Кроме того, реформирование госпредприятий и развитие возобновляемой энергетики необходимы для повышения производительности этих предприятий, ограничения фискальных рисков и приближения государственной политики собственности госпредприятий к принципам ЕС.

В МВФ подчеркивают, что в соответствии со стратегией реформ, принятой в 2022 году, Закон о госпредприятиях должен предоставить Министерству финансов все соответствующие полномочия, необходимые ему для выполнения роли сильного надзорного органа в мониторинге и предотвращении бюджетных рисков. «Необходимо активизировать усилия по снижению роли государства в экономике», – говорится в заявлении, согласно которому должен быть открыт рынок электроэнергии, который несколько раз откладывался.

Относительно денежно-кредитной политики и политики обменного курса, МВФ отмечает, что поддержание гибкости обменного курса и накопление резервов необходимо для защиты от негативных внешних шоков, а усиление управления и независимости Национального банка необходимо для доверия к денежно-кредитной политике. «В связи с этим в закон о НБГ необходимо внести следующие изменения: 1) обеспечить большинство неисполнительных членов в Наблюдательном совете Национального банка, 2) уточнить и усилить правило ротации; а также квалификационные критерии членов совета, и 3) существующая президентская модель управления должна быть заменена моделью управления, основанной на коллегиальных решениях», – говорится в заявлении.

Устойчивость финансового сектора

В итоговом заявлении подчеркивается, что банковская система Грузии «хорошо капитализирована, прибыльна и ликвидна, хотя она все еще концентрирована и долларизирована». В документе отмечается, что «необходима постоянная бдительность в отношении рисков в финансовом секторе, включая приток капитала, виртуальные активы и санкции».

По заявлению МВФ, более сильный, более инклюзивный и богатый рабочими местами рост требует повышения уровня образования, производительности, инфраструктуры и управления. «Повышение качества образования и профессиональной подготовки, а также повышение производительности сельского хозяйства, в том числе за счет улучшения регистрации и управления землей, могут помочь решить проблему укоренившегося высокого уровня безработицы и низкой экономической активности в сельской местности». «Приоритетизация инвестиций в транспорт, логистику и энергетику поможет снизить торговые издержки, диверсифицировать торговлю и укрепить региональные связи», — говорится в заявлении. «Несмотря на то, что Грузия является лидером в регионе и среди стран-кандидатов в ЕС с точки зрения верховенства закона и отсутствия коррупции, показатели государственного управления за последние годы ухудшились. Чтобы улучшить стандарты управления и конкурентоспособность, Грузии следует укрепить судебную систему и усилить антикоррупционную службу», – подчеркивает МВФ.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)