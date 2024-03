Грузия в докладе генерального секретаря НАТО за 2023 год

14 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опубликовал свой ежегодный доклад под названием «Адаптация в критический момент». Грузия упоминается в нескольких частях доклада, включая усилия Североатлантического союза по обучению партнеров и наращиванию потенциала, Инициативу добросовестности, Политику открытых дверей НАТО, Двустороннее и региональное партнерство, участие НАТО на Южном Кавказе, а также женщины, мир, безопасность и безопасность человека.

В докладе подробно описана работа и достижения альянса в 2023 году. Основное внимание в документе уделяется вторжению России в Украину, а также войне на Ближнем Востоке и «усилению конкуренции со стороны авторитарных государств, включая Китай». В документе изложены меры, принимаемые для усиления обороны и готовности альянса. Он приветствует вступление Финляндии в альянс, результаты Вильнюсского саммита, «где альянс укрепил коллективную оборону и приблизил Украину к НАТО», а также подчеркнул углубление сотрудничества с партнерами.

Согласно докладу, Грузия, которая является «одним из ближайших партнеров НАТО», «значительно пострадала» от ухудшения ситуации с безопасностью, вызванного агрессивной войной России против Украины. В докладе говорится, что Существенный пакет НАТО-Грузия, который является «основным инструментом практического сотрудничества с Грузией», дополнительно был расширен в 2023 году в соответствии с решениями Мадридского саммита 2022 года, который предусматривает обеспечение индивидуальной поддержки Грузии.

В дополнение к Существующему пакету и его 18 инициативам в докладе отмечается, что министры обороны стран НАТО в феврале одобрили две новые инициативы, которые сосредоточены на учебных объектах и ​​химической, биологической, радиологической и ядерной обороне.

Что касается инициативы Североатлантического альянса по развитию оборонного потенциала и связанного с ним потенциала безопасности, в докладе генерального секретаря отмечается, что она стала более актуальной после российской войны в Украине и что Североатлантический союз распространил пакеты повышения оборонного потенциала на Грузию и Боснию и Герцеговину, помогая партнерам укрепить их устойчивость к «вредоносному вмешательству России».

В подразделе доклада, посвященном политике открытых дверей, говорится, что эта политика имела исторический успех. В этом контексте генеральный секретарь приветствует вступление Финляндии и отмечает, что на последнем саммите НАТО в Вильнюсе «союзники заявили, что будущее Украины – в НАТО и что Альянс будет поддерживать Украину на ее пути будущего вступления». Что касается Грузии, в докладе говорится: «Коммюнике Вильнюсского саммита также подтвердило, что союзники по-прежнему привержены вступлению Грузии в НАТО». В отличие от доклада генерального секретаря за 2022 год, на этот раз нет упоминания о решении Бухарестского саммита, в котором говорится, что Грузия наконец станет членом НАТО.

Что касается нового подраздела под названием «Взаимодействие НАТО на Южном Кавказе», в докладе отмечается, что НАТО продолжает «активно взаимодействовать» с правительствами и гражданским обществом трех стран через специального представителя генерального секретаря по Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломина. «НАТО выразила поддержку территориальной целостности, политической независимости и суверенитета этих трех партнеров».

Относительно двустороннего и регионального партнерства в докладе отмечается, что союзники активно взаимодействуют с 17 странами-партнерами в евроатлантическом регионе, а альянс разработал «специальные структуры» для отношений с двумя партнерами, а именно с Грузией и Украиной.

Что касается инициативы НАТО по обеспечению добросовестности, в докладе говорится о начале процесса взаимной оценки в Грузии после того, как она представила анкету самооценки в 2022 году.

По поводу работы альянса по повесткам дня женщин, мира и безопасности, и безопасности человека, генеральный секретарь отмечает визит его специального представителя по вопросам женщин, мира и безопасности в Грузию в 2023 году.

