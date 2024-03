Мексиканский наркокартель похитил граждан Грузии недалеко от границы

Less than a minute

Мексиканский наркокартель, как сообщается, взял в заложники 30 граждан Грузии недалеко от границы страны и требует за их освобождение 90 тысяч долларов США. Об этом 16 марта сообщила грузинская телекомпания «Мтавари архи». Граждане Грузии, в том числе женщины, находятся в заложниках уже три дня.

Граждане Грузии уже много лет используют мексиканскую границу для нелегального въезда в Соединенные Штаты Америки, рискуя собственной жизнью.

«Посольство (Грузии) находится на связи с иммиграционной службой Мексики для получения дополнительной информации и выясняет возможное местонахождение граждан. Посольство продолжает поддерживать связь с членами семей граждан, теми, кто обратился в посольство с целью установления местонахождения члена семьи», – сообщили в МИД Грузии.

