Премьер-министр Грузии находится с визитом в Азербайджане

Ираклий Кобахидзе впервые прибыл Азербайджан в качестве премьер-министра Грузии.

Грузинская делегация, в состав которой также входят министр экономики Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илия Дарчиашвили, прибыла в Баку 16 марта.

В рамках визита премьер-министр встретился со своим коллегой Али Асадовым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр Грузии почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и украсил венком Мемориал Вечного огня.

Встреча с Президентом Азербайджана

16 марта премьер-министр Ираклий Кобахидзе провел во дворце Загульба встречу с глазу на глаз с президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно пресс-релизу Администрации правительства Грузии, лидеры двух стран подчеркнули «высокий уровень» стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном. Стороны подчеркнули «тесное сотрудничество» по различным направлениям, в том числе в торгово-экономической сфере. Они обсудили совместные стратегические проекты и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Премьер-министр Кобахидзе поблагодарил президента Азербайджана за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. Была подчеркнута важность мира и стабильности в регионе. Глава правительства подтвердил готовность к тому, что «Грузия и в дальнейшем будет продолжать способствовать этому процессу».

После встречи Ираклий Кобахидзе написал в Twitter, что укрепление долгосрочной дружбы и стратегического партнерства между двумя странами остается приоритетом. По словам премьер-министра, он выразил непоколебимую поддержку Грузии делу укрепления мира и стабильности в регионе.

Pleasure to meet with @presidentaz on my first official visit to 🇦🇿 as the Prime Minister. Fostering the longstanding friendship and strategic partnership between our nations remains our priority. During the meeting we discussed joint opportunities in trade, energy,… pic.twitter.com/DEIJXd41UC — Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) March 16, 2024

Встреча с премьер-министром

Сегодня премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым.

По информации Администрации правительства Грузии, основными темами разговора были основные направления стратегического партнерства двух стран и успешного сотрудничества в различных сферах, в том числе в многосторонних форматах.

По той же информации, в ходе встречи было уделено внимание дальнейшему углублению торгово-экономических связей и совместным региональным проектам. «Была отмечена важность Среднего коридора, в том числе с точки зрения грузоперевозок. Стороны обсудили особую роль Межправительственной экономической комиссии двух стран в дальнейшем развитии экономического сотрудничества и отметили, что встречу планируется провести в ближайшее время», – говорится в сообщении Администрации правительства.

На встрече была подчеркнута особая важность установления стабильности и мира в регионе и роль конструктивного диалога в этом процессе. «Премьер-министр подтвердил готовность правительства Грузии продолжать способствовать процессу обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе».

Had fruitful discussions with 🇦🇿 PM Ali Asadov, emphasizing our long-standing and strong friendship. Exchanged views on the opportunities for developing trade and economic cooperation, as well as explored avenues for closer partnership between state agencies to drive forward… pic.twitter.com/ukd8l3GsCv — Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) March 16, 2024

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