Мамука Мерквиладзе: загадочный новый глава Отдела интересов Грузии в России

11 марта премьер-министр Ираклий Кобахидзе произвел изменения в администрации правительства. В результате специальным представителем премьер-министра по вопросам отношений с Россией был назначен Георгий Каджаия, бывший руководитель Отдела интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в России.

На состоявшемся в тот же день брифинге министр иностранных дел Илия Дарчиашвили подтвердил, что на посту руководителя Отдела интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Российской Федерации Каджаия будет заменен Мамукой Мерквиладзе.

На один из журналистов поинтересовался связями Мерквиладзе с Россией, а также тем, что принесет Грузии тот факт, что «член ближайшего окружения Путина» будет представлять интересы Грузии. Министр иностранных дел Дарчиашвили ответил: «господин Мерквиладзе очень опытный человек, и мы уверены, что своими усилиями он, так сказать, выполнит возложенные на него права и обязанности, и я уверен, что его опыт поможет ему в этом… Я не знаю, о каких фактах вы говорите. Это ваши оценки, ваши интерпретации. О какой биографии вы говорите? Я не знаю, это ваша оценка, я не разделяю вашу оценку».

Мерквиладзе, грузинский бизнесмен, связанный с Россией, и предпочитающий оставаться в тени, в настоящее время является акционером примерно 30 различных компаний в Грузии. Он имеет общие бизнес-интересы с членами семьи, друзьями и семьями своих друзей. С января 2022 года является президентом Федерации стрелкового спорта.

В России Мерквиладзе более известен благодаря его жене Тамрико Дудуния. Дудуния — грузинская певица, работающая в России. Ее семья покинула Грузию, когда ей было всего два года, и переехала в российский город Смоленск. Имеет образование педиатра, хотя еще и профессионально поет.

В 2019 году Тамрико Дудуния стала победительницей песенного конкурса «Новая Звезда-2019», организованного министром обороны России Сергеем Шойгу. Конкурс транслируются на телеканале «Звезда» Минобороны России. Приз Дудуния вручил сам Шойгу. Судя по ее активности в социальных сетях, где она является инфлюэнсером среднего масштаба с 30 000 подписчиками в Instagram, Дудуния живет в России. Она проходит ординатуру в Центральной государственной медицинской академии при администрации Путина.

Мамука Мерквиладзе: человек с полезными связями

Вице-президент грузинской диаспоры в России

Информация, полученная из открытых источников о Мамуке Мерквиладзе, является неполной. Известно, что с 2021 года он является вице-президентом диаспорской организации «Федеральная грузинская национально-культурная автономия», которая базируется в Москве.

Он был одним из тех, кто принял участие во встрече лидеров диаспоральных объединений, состоявшейся в октябре 2021 года по инициативе президента этой же организации Давида Цецхладзе. Участники встречи договорились обратиться в «соответствующие госорганы» Грузии и России с просьбой восстановить прямое авиасообщение и ввести безвизовый режим между Россией и Грузией, что и произошло спустя полгода.

Информация о назначении Мерквиладзе главой Отдела интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в России изначально была распространена в Телеграм-канале грузинской общины в России, и президент организации приветствовал эту новость.

«Мерквиладзе пообещал, что сделает все, чтобы власти Грузии снова прислушались к голосу грузинской диаспоры (в России). Он хорошо знает жизнь грузин в России. Несколько лет он был вице-президентом Федеральной национально-культурной автономии Грузии. Этот шаг правительства Грузии очень позитивный», – написал Цецхладзе 12 марта.

Помимо хороших связей в России, у Мерквиладзе не меньше связей и в Тбилиси, видимо, благодаря его предыдущим связям с основателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили. Формально он связан как минимум с тремя крупномасштабными инфраструктурными инициативами и одной инициативой по управлению природными ресурсами – все из которых являются спорными проектами.

Директор GR Logistics & Terminal

В 2017-2018 годах Мерквиладзе работал заместителем директора компании GR Logistics & Terminals, дочерней компании Железной дороги Грузии, а затем директором. На эту должность его назначил его близкий друг и деловой партнер Давид Перадзе. Последний является директором Железной дороги Грузии. Местные неправительственные организации, занимающиеся вопросами коррупции, и представители СМИ уже много лет призывают власти расследовать этот случай непотизма, но безуспешно.

Следует отметить, что Перадзе тесно связан с бывшим премьер-министром Грузии и основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили. В 2007–2011 годах он работал в «Карту Групп» Иванишвили на различных должностях, а в 2014–2017 годах был директором ООО «Мтквари ГЭС» — гидроэнергетического проекта, основанного Фондом соинвестирования Иванишвили. Иванишвили назначил Перадзе директором «Железной дороги Грузии» в конце 2017 года, заменив на этом посту Мамуку Бахтадзе. Последний стал премьер-министром Грузии и занимал этот пост с 2018 по 2019 год.

За время работы Мерквиладзе в GR Logistics в СМИ сообщалось, что компания сдала в аренду России 799 вагонов на сумму 64 миллиона долларов США. Как рассказала в 2019 году телеканалу «Рустави 2» Нино Ломидзе, бывшая сотрудница GR Logistics & Terminals, Железная дорога Грузии с самого начала желала, чтобы вагоны оказались непосредственно в руках российского бизнеса, поэтому ЖД Грузии сначала передала данное имущество на баланс дочернего общества. Это сняло обязательство по проведению открытого аукциона, а затем передало 799 грузовых вагонов российскому бизнесу по кабальному договору.

По словам Ломидзе, GR Logistics & Terminals передала вагоны «Инвестиционной группе РЖД» по более высокой цене, чем рыночная, но на счет компании поступило только 58% денег. Она также отметила, что Грузия взяла на себя ответственность за ремонт поврежденных вагонов в России и Казахстане. «Железная дорога Грузии» отвергла эти обвинения.

Участие Мерквиладзе в строительстве мультимодального терминала в Поти

Мерквиладзе участвовал в стратегически важных проектах транспортной инфраструктуры Грузии. В 2023 году казахстанское PTC Holding LLP подписало контракт с грузинскими партнерами, в том числе с Мерквиладзе, на строительство мультимодального терминала в Поти, который будет обеспечивать транспортировку 450 000 TEU (двадцатифутовый эквивалент единицы) грузов в год.

Для реализации проекта было создано совместное предприятие «Поти Транстерминал», в котором грузинская сторона и PTC Holding имели равные доли (50%). Инвестиции грузинской стороны составили 10 миллионов долларов США. Строительство терминала должно было завершиться в 2023 году, но работы все еще продолжаются.

За строительством терминала последовали протесты местных жителей. 11 марта этого года жители Поти перекрыли дорогу, ведущую к терминалу, и потребовали немедленной приостановки проекта, так как считали, что терминал будет перерабатывать опасные отходы и представлять угрозу их здоровью.

Владелец компании, работающей над проектом каньона Балда

В ноябре 2022 года Агентство охраняемых территорий Грузии объявило аукцион по выдаче в аренду 24 130 квадратных метров земли, прилегающей к каньону Балда в муниципалитете Мартвили (регион Самегрело, Западная Грузия). ООО «Каньон 350», зарегистрированное за три дня до объявления аукциона, было единственной компанией, принявшей участие в спорном аукционе и выигравшей тендер на строительство туристической инфраструктуры стоимостью 2,8 миллиона лари, включая как минимум центр визитеров, 350 метров тропинок и навесных тропинок, мостов, площадок для обозрения и аттракциона роллера длиной 350 метров.

Мамука Мерквиладзе и его брат Георгий Мерквиладзе являются акционерами ООО «Каньон 350» (Георгий Мерквиладзе также является директором ООО). Жители Мартвили, всю жизнь имевшие беспрепятственный доступ к каньону Балда, узнали о проекте через три месяца после аукциона. Местные жители протестуют против проекта с октября 2023 года. К некоторым из них также была применена ​​административная ответственность, однако местная власть не отреагировала на протест жителей.

Центр социальной справедливости призвал власти прекратить работы на каньоне Балда, сославшись на незаконный аукцион и на то, что «компания выполняет работы халатно, вырубает деревья и растения, наносит ущерб природной среде».

«Государственным органам важно усилить надзор за проводящимися работами и оценить текущую ситуацию в каньоне, чтобы избежать еще большего экологического ущерба. Кроме того, поскольку решение о передаче каньона в аренду частной компании было принято с нарушением закона, Министерству охраны окружающей среды необходимо прекратить ведущиеся работы на каньоне Балда – до тех пор, пока не будет достигнута договоренность с местным населением и вопрос решен в правовом русле», – заявили в Центре социальной справедливости.

