Фонд развития медиа опубликовал новый доклад об антизападной пропаганде

В новом докладе об антизападной пропаганде, опубликованном неправительственной организацией «Фонд развития медиа» (MDF), говорится, что предметом массовых манипуляций в 2022 году были пять основных угроз, таких как «открытие второго фронта», «второй Майдан», опасения посягательства на «суверенную демократию», демократические институты и западное финансирование.

В докладе, охватывающем период с января по декабрь 2022 года и основанном на анализе до 10 000 комментариев, говорится, что наибольшая доля антизападных посланий была направлена ​​против коллективного Запада и США, за которыми следуют ЕС и НАТО. Среди других целей также были Украина, демократические институты, такие как НПО, омбудсмен и СМИ, а также либеральные идеи в целом. «Россия была единственным субъектом, которая была представлена положительно в этом дискурсе», — говорится в докладе.

Фонд развития медиа занимается изучением антизападной пропаганды в Грузии с 2014 года. Последний доклад охватывает одиннадцать СМИ, включая телевидение, печатные и онлайн-СМИ. В процессе исследования основное внимание уделялось основным ток-шоу, что позволяет провести более комплексный анализ дискурса.

Антизападные послания

Антизападные послания тематически разделены на пять основных категорий. Это: 1. Внешняя политика и безопасность (42,2%); 2. Демократия, суверенитет и демократические институты (21,7%); 3. Российская интервенция в Украину (20,5%); 4. Идентичность и либерализм (11,9%); 5. Иностранная помощь и экономика (3,6%).

По темам внешней политики и безопасности основной мишенью был ЕС, что было связано с процессом европейской интеграции, в частности, с темой предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

Согласно документу, укоренялось мнение, что Запад пытается «втянуть Грузию в войну» и открыть в стране «второй фронт». «Манипуляция страхами войны приобрела особую интенсивность на фоне войны в Украине и стала основным инструментом политического манипулирования при рассмотрении вопроса о предоставлении Грузии статуса кандидата», – говорится в докладе.

Отказ в предоставлении статуса кандидата Грузии в июне 2022 года еще больше усилил пропагандистскую волну о том, что отказ в предоставлении статуса кандидата связан с тем, что власти Грузии не согласились открыть в стране второй фронт на фоне войны в Украине. Кроме того, НАТО, США, коллективный Запад и даже Украина в небольшом количестве посланий обвинялись в том, что они требуют от Грузии участия в войне в обмен на статус кандидата.

С другой стороны, война России в Украине была представлена ​​как возможность урегулировать отношения с Россией. Россия была представлена ​​как «единственное решение» по возвращению оккупированных территорий Грузии. В пропагандистских сообщениях о войне России в Украине также говорилось о «непобедимости и военном превосходстве» России.

В докладе также отмечается, что, как и в предыдущие годы, единственным фактором, сдерживающим Турцию и других соседей, была Россия, а Турция называлась угрозой территориальной целостности наряду с Западом, что «рассматривалось с точки зрения намерения восстановить Османскую империю и разжигать исторические травмы».

Еще одно послание, которое фигурировало как в адрес Америки, так и Запада и Евросоюза, было связано с обвинением в попытке смены власти Грузии по революционному сценарию и организации второго Майдана.

В докладе говорится, что с укоренившейся в России концепцией суверенной демократии перекликается доминирующее послание в грузинском дискурсе в этом направлении, которое утверждает, что Америка, Запад и ЕС пытаются вмешиваться во внутренние суверенные дела Грузии и управлять страной. В этом отношении больше всего посланий касались США, за ними следуют Запад и Евросоюз. В ответ на критику политики правящей партии со стороны Запада правящая партия и прокремлевские силы приравняли эту критику к вмешательству Запада в суверенные дела Грузии.

Что касается темы демократических институтов, большая часть посланий касалась неправительственных организаций и народного защитника Нино Ломджария, которых обвиняли в том, что они действовали по заказу иностранного государства, а в некоторых случаях требовали объявить НПО иноагентами. Согласно докладу, представление неправительственных организаций в качестве агентов иностранного государства, помимо естественной функции балансирования и контроля властей, было также связано с источниками их финансирования.

«Поскольку проекты по вопросам демократии, верховенство закона, в поддержку СМИ и другие подобные проекты в основном финансируются западными фондами, манипуляции о том, что гражданский сектор на самом деле является агентурой, выполняющей заказы других стран по корыстным целям, сознательно распространялись с целью порыва институциональной надежности. Подобные послания подготовили почву для законодательной инициативы российского образца, направленной на объявление организаций, получающих иностранное финансирование, агентами, и в 2023 году парламент Грузии принял ее в первом чтении, но в результате сильных протестов он был вынуждена отказаться от принятия во втором чтении», – говорится в докладе.

Источники антизападных посланий

Согласно документу, основным источником антизападных посланий были политики (45,5%), за ними следуют СМИ (30,1%), общество (16,1%) и неправительственные организации (7,7%), и меньше всего – духовенство (0,6%).

Согласно докладу, среди политических партий больше всего антизападных посланий озвучили прокремлевские партии «Альт-Инфо/Консервативное движение» (2 302) и «Альянс патриотов» (1 117); Затем идут «Сила народа» и «Грузинская мечта».

