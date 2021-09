Фонд развития медиа: в Грузии усилилась антизападная пропаганда

В новом докладе неправительственной организации Фонд развития медиа (MDF) об антизападной пропаганде говорится, что усилились заявления против Запада, также поэтапно увеличиваются послания, в которых Россия представлена в качестве безальтернативной силой в Грузии.

В докладе, который охватывает период с января по декабрь 2020 года, говорится, что за период мониторинга увеличились послания, направленные против Запада и США. По сравнению с 2019 годом антиамериканские послания увеличились почти вдвое. Наибольшая доля антизападных нарративов также приходится на антиамериканские послания.

Однако в докладе говорится, что, в отличие от предыдущих лет, в 2020 году Кремль и связаные с ним субъекты наряду с наступательной стратегией перешли также и на оборонительную коммуникацию, что, в свою очередь, «является результатом реагирования Запада на гибридные угрозы со стороны России».

Доклад подготовлен в рамках Программы поддержки толерантности, гражданской осведомленности и интеграции (PITA), которая реализуется Ассоциацией ООН Грузии при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Фонд развития СМИ проводит мониторинг антизападной пропаганды с 2014 года. В ходе шестого ежегодного исследования наблюдение проводилось в отношении 15 СМИ, включая телевидение, печатные и онлайн-СМИ. В результате наблюдения было выявлено 3 545 антизападных комментариев.

Антизападные послания

В докладе говорится, что увеличение количества антиамериканских посланий частично было связано с внутренними процессами в Соединенных Штатах, а также кампанией дискредитации, инициированной прокремлевским Альянсом патриотов против американских исследовательских организаций (НДИ — МРИ) в контексте проходившей в Грузии кампанией к парламентским выборам.

Организация сосредоточила внимание на трех новых пропагандистских посланиях против США. Это заявления о резкой поляризации внутриполитической ситуации в Америке и фальсификации президентских выборов 2020 года; послания о системном расизме в Америке после убийства афроамериканца Джорджа Флойда и представление лоббизма, как коррупции.

Что касается ЕС, новое послание в отношении ЕС было связано с пандемией коронавируса, когда укоренялось мнение, что пандемия представляет угрозу единству ЕС. «В 2020 году увеличился объем посланий, которые делали акцент на бесполезности Соглашения об ассоциации для Грузии», — говорится в докладе.

Согласно документу, в 2020 году послания против НАТО сократились вдвое, что было связано с «отсутствием инициатив по направлению интеграции». По заявлению организации, появились два новых нарратива относительно НАТО, согласно которым НАТО не функционирует из-за пандемии, и что нагорно-карабахский конфликт изменяет безопасность НАТО.

В докладе также отмечается, что антизападные послания подчеркивают роль Москвы в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и Россия представлена в качестве единственной силой, которая может защитить Грузию от будущих угроз со стороны Турции и Азербайджана. В этом контексте организация заявила, что расследование т.н. «дела картографов» «создало благодатную почву для прокремлевских и антилиберальных групп… чтобы переложить стрелки с продолжающейся российской оккупации на историческую вражду».

Наряду со старыми посланиями о том, что западные ценности несовместимы с православным христианством и что Запад вызывает моральную деградацию в Грузии, появились и новые послания о том, что победа Джо Байдена на выборах в США будет содействовать еще большей активизации повестки дня ЛГБТ + сообщества.

Источники дезинформации: СМИ, партии и организации

Согласно докладу MDF, основными источниками антизападных посланий являются СМИ (1 943), политические партии и политики (634), отдельные члены общества (566), общественные организации (321) и духовенство (81).

По данным организации, «Альянс патриотов» лидирует по части антизападных посланий, за ним следуют «Грузинский марш» (38), «Нейтральная социалистическая Грузия» (21), «Грузинская мечта» (21), «Грузинская идея» (19) и «Грузинская труппа» (19).

