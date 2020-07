Фонд развития медиа опубликовал новый доклад об антизападной пропаганде

В новом докладе об антизападной пропаганде, опубликованном неправительственной организацией Фонд развития медиа (MDF), говорится, что в 2019 году пропагандистские кампании Кремля по-прежнему содержали сильные антиамериканские и антинатовские послания, в то время как число пророссийских заявлений увеличилось.

По заявлению организации, антизападная пропаганда также развивала политику идентичности, отмечая, что западные ценности несовместимы с православным христианством и что Запад вызывает моральную деградацию Грузии.

Доклад был подготовлен в рамках «Программы поддержки толерантности, гражданского сознания и интеграции» (PITA), которая реализуется Ассоциацией ООН Грузии при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию.

Фонд развития медиа проводит мониторинг антизападной пропаганды с 2014 года. В рамках Шестого ежегодного исследования осуществлялся мониторинг 15 СМИ, включая телевидение, печатные и онлайн-СМИ. Всего было выявлено 2769 антизападных комментариев, что на 15,7% больше, чем в предыдущем году.

Антизападный мессидж-бокс

Согласно докладу, два новых послания были актуальны в отношении США: согласно первому, проект глубоководного порта в Анаклия не носит экономического характера, а имеет военно-милитаристское предназначение для США; И второе касалось нецелесообразности размещения американской военной базы в Грузии.

Последнее «было связано с комментарием президента Грузии, которая в интервью «Голосу Америки» такую ​​возможность оценила, как провоцирование России, что создало благодатную почву для пророссийских субъектов», — говорится в докладе.

Относительно увеличения посланий против НАТО, организация заявила, что увеличение числа таких посланий «связано с кампанией, проводимой пророссийской партией Альянс патриотов, с требованием нейтралитета» Грузии.

В докладе также говорится, что послания против ЕС практически идентичны прошлогодним данным и сократились после 2017 года, когда вступил в силу безвизовый режим с Европой.

По данным организации, параллельно увеличилось количество заявлений в поддержку России, которые содержали послания о пересмотре внешнего курса страны и урегулирования конфликтов в Грузии путем оставления страны наедине с Кремлем.

Согласно докладу, в дискурсе о несовместимости ценностей и потере идентичности преобладали страхи перед навязыванием гомосексуальности и безнравственной жизни, сопровождаемые посланиями о борьбе против религии, в частности православия, и вмешательстве в дела Церкви, а также навязанные неприемлемые ценности. Также имелись попытки укоренить мнение, что Запад борется против традиционной семьи и национальной самобытности грузин.

Источники дезинформации: СМИ, партии и организации

Согласно докладу, основными источниками антизападных посланий были СМИ; Затем идут политические партии и политики.

По данным организации, главными источниками антизападных посланий были 5 медиа-средств — «Интернет-издания, связанные с Кремлем» — «Грузия и мир» и «Сакинформи»; ТВ «Обиективи», связанное с пророссийской партией Альянс патриотов и газеты, которые позиционируют , как этнонационалисты, но часто повторяют нарративы кремлевских СМИ («Асавал-дасавали» и «Алиа»).

Что касается политических партий, в 2019 году список возглавил Альянс патриотов, «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, «Нейтральная социалистическая Грузия» и «Идея Грузии».

Фонд развития медиа отмечает, что «некоторые заявления правящей партии Грузинская мечта, приведенные в докладе, не отражены в количественных данных антизападных посланий, поскольку носят косвенный характер».

Организация сообщает, что в результате мониторинга СМИ были выявлены 23 общественные организации, которые, как и в предыдущие годы, отличались антизападными посланиями. Среди них есть новая организация — «Лаборатория развития Грузии» (ее директор Ираклий Гогава часто появляется на ТВ Обиективи), Грузино-российский общественный центр им. Примакова и Институт Евразии.

Согласно докладу, из представителей общественности с антизападными комментариями наиболее часто фигурируют генерал-лейтенант запаса Гурам Николаишвили, бизнесмен Леван Васадзе, политолог Тамар Кикнадзе и эксперт Мамука Арешидзе.

