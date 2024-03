ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 12 000 евро компенсации по делу 2016 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу «Элибашвили против Грузии» и установил, что по делу о смерти З.Э. в результате преследования полицией в 2016 году имело место нарушение процессуальной части ст. 2 Европейской конвенции по правам человека. Суд обязал Грузию выплатить матери погибшего компенсацию в размере 12 тысяч евро. Решение суда было опубликовано 22 февраля 2024 года.

По сообщениям, 1 августа 2016 года З.Э. ехал на высокой скорости вдоль реки Мтквари (Кура) в Тбилиси, когда полицейские приказали ему остановить машину. Он не подчинился, увеличил скорость и врезался в припаркованную машину. Затем он убежал, полицейские преследовали его, но потеряли его из виду в темноте. Тем временем на место прибыли еще пять патрульных машин полиции. Все полицейские возобновили поиски З.Э., но не смогли его найти в темноте. Сотрудники полиции покинули место происшествия, а автомобиль З.Э. был доставлен на стоянку полиции. Позже, 3 августа 2016 года, тело З.Э. было найдено в реке и было начато расследование по обвинению в доведении до самоубийства. Причиной смерти экспертиза установила асфиксию вследствие утопления в воде. Расследование продолжается, обвинение пока никому не предъявлено.

В сентябре 2021 года мать З.Э. обратилась в Страсбургский суд с жалобой на основании статей 2 и 13 Конвенции, которая касалась смерти сына заявительницы и отсутствия эффективного расследования по этому поводу. Суд посчитал, что жалобу следует рассматривать только по статье 2. Власти Грузии утверждали, что жалоба была недопустима, поскольку она не уложилась в шестимесячный срок или была преждевременной, но суд отклонил оба довода о недопустимости.

Суд установил, что полиция немедленно начала расследование смерти З.Э. и провела ряд своевременных и соответствующих следственных действий. Однако суд отметил, что согласно внутреннему законодательству Грузии, потенциальные преступления полицейских должны расследоваться прокуратурой. Тем не менее расследование этого конкретного дела было поручено полиции, а не прокуратуре.

Суд также отметил, что расследование было передано в прокуратуру только через пятнадцать месяцев, а это означает, что «самый ответственный этап расследования проводился органом, который не обладал достаточной независимостью от сотрудников полиции, ответственность которых могла быть выявлена в указанном инциденте».

Среди других проблем расследования суд выделил «неудовлетворительный» и «запоздалый» сбор и обработку потенциально важных доказательств с камер наблюдения, несоответствие показаний сотрудников полиции протоколу ДТП, а также необоснованную задержку допроса остальных сотрудников полиции.

Европейский суд также установил, что власти Грузии не смогли обосновать задержку расследования, что является «постоянной» проблемой, особенно в расследованиях с участием сотрудников правоохранительных органов.

«Вышеизложенных соображений достаточно, чтобы суд пришел к выводу, что уголовное расследование по факту смерти сына заявительницы было неэффективным, что нарушает процессуальный вопрос статьи 2 (право на жизнь) Конвенции», – заявил суд. Что касается вопроса о предполагаемой ответственности государства-ответчика за смерть сына заявительницы, ЕСПЧ счел, что, принимая во внимание материалы дела, суд не может конкретно оценить вопрос об ответственности государства в отношении существенной части второй статьи Конвенции.

