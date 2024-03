Служба по доходам Грузии требует разъяснений от США по поводу обвинений в уклонении от санкций

29 февраля Служба по доходам Министерства финансов Грузии опровергла прозвучавшие на слушаниях Постоянного следственного подкомитета Сената США обвинения в том, что Грузия нарушает международные санкции против России.

«Статистика торговли между Грузией и США, представленная в комитете, не отражает реальных данных», – заявили в Службе по доходам, добавив, что она запросила разъяснений и доказательства у американских коллег.

По заявлению Службы по доходам, «Грузия полностью соблюдает требования, предусмотренные международными санкциями, и работает в координации со странами-партнерами в этом направлении».

На слушаниях 27 февраля председатель подкомитета сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что технологические достижения США укрепляют боевые возможности России в Украине. «Американские производители снабжают и поддерживают растущую и огромную российскую военную машину… Русские возлагают надежды на американские технологии», – сказал он, добавив, что «наш режим экспортного контроля летально неэффективен и необходимо что-то делать».

«Несмотря на то, что наше расследование продолжается, наши первоначальные выводы показывают, что сторонние посредники, расположенные в странах, граничащих с Россией, используются для уклонения от экспортного контроля США», — заявил сенатор.

В этом контексте он указал на «астрономический рост» экспорта в Казахстан четырех компаний, заявив, что их продукция составляет основную часть технологической продукции, которая затем поступает в системы вооружений России, и чей экспорт, по его словам, увеличился в тысячу раз с 2021 по 2022 год. При этом за тот же период экспорт в Грузию увеличился в 34 раза, в Армению – в 28 раз, экспорт в Турцию – в два раза, а экспорт в Финляндию – в 1,5 раза.

По словам другого сенатора, республиканца Рона Джонсона, «по предварительной информации», страны, не попавшие под санкции, включая Армению, Финляндию, Грузию, Казахстан и Турцию, похоже, «легально импортируют военные компоненты из США, а затем прямо или косвенно экспортируют полупроводники в Россию к конечным потребителям».

Слушания были посвящены обсуждению вопросу о том, как американские технологии попадают в руки России и как это можно предотвратить.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)