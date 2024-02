Конфиденциальность и риски безопасности камер наблюдения в Грузии

Журналистское расследование Грузинской службы Радио «Свобода» о практике слежки и оборудовании, используемых властями Грузии, пролило свет на актуальные проблемы безопасности, конфиденциальности и прозрачности. Согласно статье, большая часть камер наблюдения, используемых властями Грузии, произведена двумя китайскими компаниями Hikvision и Dahua Technology. Обе компании находятся под санкциями США. Кроме того, по данным Грузинской службы Радио «Свобода», МВД Грузии использует систему распознавания лиц, связанную с российской разведкой.

Издание говорит об увеличении количества камер наблюдения в масштабах всей страны, что еще больше усиливает опасения по поводу отсутствия должных гарантий хранения и обработки данных.

Количество импортированных в Грузию камер наблюдения начало резко увеличиваться в 2020 году и достигло 7 178 камер. С тех пор это число увеличилось до 9 694 в 2021 году, 11 806 в 2022 году и 16 423 в 2023 году. Для сравнения, в 2019 году их было 2 165, в 2018 году — 2 097, в 2011 году — 1 169 и в 2010 году — всего 252.

Согласно статье, по всей Грузии установлено как минимум 4 318 «умных камер», оснащенных такими функциями, как распознавание номерных знаков транспортного средства, обнаружение нарушений правил дорожного движения, а также поведения человека и других видов движения.

Опасения по поводу российских и китайских технологий

Согласно статье, Экспертно-криминологический департамент МВД также владеет системой распознавания лиц и номеров транспортных средств. Он использует приложение POLYFACE для автоматического распознавания, лицензированное у Papillon Systems. Papillon Systems — компания, аффилированная с российскими спецслужбами, штаб-квартира которой находится в Москве.

Сама компания гордится «тесным сотрудничеством» с российскими правоохранительными органами. Как сообщается на официальном сайте компании, «в портфолио компании множество успешных проектов, крупнейший из которых – многоуровневая автоматизированная система МВД России с одной из крупнейших баз данных отпечатков пальцев в мире». Компания утверждает, что поставляет свою продукцию в 43 страны мира.

В статье приводится расследование Украинской службы Радио Свобода, которое установило, что действующая на территории Украины российская система видеонаблюдения может беспрепятственно передавать данные на серверы крупных российских корпораций, расположенных в Москве. Россия может получить доступ к записям камер наблюдения в украинских городах, улицах и зданиях через систему видеонаблюдения TRASSIR, которую продает российская компания DSSL. Последняя является «стратегическим партнером» китайской Hikvision и поставщиком для грузинских клиентов.

Камеры и системы наблюдения российской компании TRASSIR также не новы для Грузии – госзакупки показывают, что оборудование этой компании следит за общественным центром села Межврисхеви, расположенным недалеко от линии оккупации Цхинвальского региона.

В Грузии продукцию DSSL реализует российская компания «Trass-J», которая предлагает своим клиентам камеры, умеющие подсчитывать количество пользователей, входящих и выходящих из помещения, а также программу, фиксирующую и сохраняющую отдельное лицо человека с потока людей для последующей идентификации.

Что касается Hikvision, ее официальный местный дилер Neotech сообщил Радио «Свобода», что только в Тбилиси они установили более 2 000 камер для государственных ведомств. Импортированными им системами видеонаблюдения также оснащены Тбилиси, Рустави и Гори.

Специалист по кибербезопасности, сооснователь компании CyberHouse Михаил Басилаия заявил, что в некоторых случаях проблема не в камерах, а в том, что они используют общее пространство для хранения данных.

Специалист по камерам наблюдения с 15-летним опытом, который до сих пор руководит тремя компаниями, продающими системы наблюдения, рассказал Радио «Свобода» на условиях анонимности, что «70-80% государственных ведомств оснащены китайскими камерами наблюдения». По техническим данным эти камеры неплохие по сравнению со своей ценой, но у этих камер есть проблема с безопасностью – кто имеет возможность доступа к этим записям, сказать сложно. Эти камеры и системы особенно уязвимы для хакерских атак».

Например, Hikvision —предприятие, которое подчинено китайскому государству, и его данные открыты для китайских правительственных учреждений. По той же информации, технологии Hikvision и Dahua Technology использовались правительством Китая в качестве репрессивного инструмента в отношении уйгуров, проживающих в провинции Синьцзян.

На фоне подобных заявлений возникают опасения по поводу уязвимости китайских камер Hikvision для хакерских атак, что еще больше усугубляется халатностью пользователей при реализации мер безопасности.

Согласно статье, международный эксперт по кибербезопасности CYFIRMA в 2022 году предупредил пользователей, что на русскоязычных хакерских форумах часто продаются «ключи» для проникновения в сети камер Hikvision. Компания проанализировала 185 000 подключенных к Интернету веб-серверов, используемых китайской компанией, и обнаружила, что 80 000 из них полностью уязвимы для атак.

Опасения по поводу обработки персональных данных

Точное количество государственных камер наблюдения в Грузии неизвестно, говорится в статье. Мэрия Тбилиси, Служба государственной безопасности Грузии, МВД и Специальная служба государственной охраны отказываются разглашать эту информацию.

Официально камеры с системой распознавания лиц установлены в аэропортах Грузии и на пограничных контрольно-пропускных пунктах. В октябре 2023 года в стране на деньги Евросоюза была внедрена данная технология. В этих специфических местах государство использует программу японской компании NEC, которая может в реальном времени собирать биометрические данные людей, изображенных на видео, и сравнить их с базой данных разыскиваемых лиц.

Эту технологию широко используют авторитарные государства для контроля своего населения. В статье освещается пример России, где аэропорты и метро в крупных городах стали небезопасными для оппонентов власти из-за систем распознавания лиц. Кроме того, в статье также отмечается широкое использование Китаем технологий наблюдения (в среднем одна камера на каждых двух граждан) как способа мониторинга и контроля за поведением людей.

Существующие в Грузии вызовы

В статье приводятся комментарии бывшего государственного инспектора Лонды Толораия, которая заявила, что за время ее работы Служба государственного инспектора выявила множество нарушений в хранении и обработке данных. Толораия отвечала за защиту персональных данных и расследование злоупотреблений властью со стороны правоохранительных органов. Служба государственного инспектора, которую она возглавляла, была упразднена «Грузинской мечтой», а позже заменена двумя независимыми агентствами.

Говоря о хранении и обработке персональных данных, Толораия акцентирует внимание на нескольких основных недостатках. Это:

неопределенность в государственных ведомствах относительно того, кто имеет доступ к записям видеокамер;

невозможно определить, кто и какие манипуляции проводит с записями;

не фиксируется, кто удаляет, вырезает или архивирует записи, что не позволяет выяснить, кто несет ответственность в случае незаконного раскрытия данных;

штрафы за разглашение данных очень малы, и их уплата не становится сдерживающим фактором;

камеры наблюдения на улице иногда не имеют указания на то, кому они принадлежат, что затрудняло госинспектору поиск ведомства, где хранились данные;

полиция пытается получить кадры от коммерческих структур без надлежащих юридических процедур.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)