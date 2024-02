В Тбилиси прошла Межпарламентская конференция Грузии и стран Западных Балкан по вопросам европейской интеграции

В Тбилиси 5 февраля прошла Межпарламентская конференция Грузии и стран Западных Балкан по вопросам европейской интеграции, на которой собрались представители парламентских комитетов Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Сербии и Северной Македонии по вопросам европейской интеграции. В ходе дискуссии обсуждались вопросы судебных реформ и обеспечения верховенства закона, избирательной реформы и ее влияния на демократию, экономической интеграции с ЕС, зеленой повестки дня и гендерного равенства.

На конференции со вступительной речью выступили председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили, председатель Комитета по европейской интеграции Парламента Мака Бочоришвили и посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински.

Спикер Парламента Шалва Папуашвили заявил, что цель конференции – обмен опытом на пути интеграции в Евросоюз. «Надеюсь, что опыт Грузии будет интересен участникам сегодняшнего мероприятия. В ближайшем будущем мы все станем полноправными членами одной большой семьи. Соответственно, мы готовы быть сегодня вашим близким и ценным партнером, а также способствовать наведению мостов сотрудничества между Западными Балканами и восточными соседями Евросоюза», – заявил Шалва Папуашвили.

Мака Бочоришвили отметила, что Западные Балканы и Грузия «имеют много общего», однако «самое главное, что нас сегодня объединяет – это цель стать членами Евросоюза».

Посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински заявил, что «двери Евросоюза никогда не были так широко открыты». Он подчеркнул важность предыдущего опыта расширения.

«Главный урок заключается в том, насколько важно сосредоточиться на фундаментальных ценностях – верховенстве закона, демократии, независимости судебной власти», – сказал посол, – «Процесс расширения направлен на то, чтобы, когда страна присоединяется к ЕС, ее политическая трансформация в стабильную демократию, уважающую фундаментальные ценности ЕС, была полной и необратимой».

Посол кратко сравнил процесс интеграции Западных Балкан и Грузии в Евросоюз. Он похвалил балканские страны за их усилия по проведению реформ, подчеркнув при этом преимущество Грузии перед Балканами благодаря Соглашению об ассоциации и Соглашению о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле.

По словам посла, роль Парламента имеет решающее значение для Грузии в реализации реформ, рекомендованных ЕС. «Я призываю всех политических лидеров Грузии серьезно отнестись к этим реформам. Опыт Западных Балкан показывает, что страны, которые подходят к реформам таким образом, будут двигаться вперед быстрее, чем те, которые вносят лишь косметические изменения».

