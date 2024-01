СГБ Грузии расследует ложные сообщения о размещении взрывных устройств

Служба госбезопасности Грузии заявила, что 21 января получила сообщения о возможных взрывных устройствах, заложенных в различных местах Батуми, в том числе в торговых центрах и учебных заведениях. Однако в результате специальных мероприятий, проведенных контртеррористическими подразделениями СГБ и МВД, «никакого взрывчатого вещества или устройства обнаружено не было».

По информации СГБ, на основе анализа полученных на данном этапе оперативных данных уведомления о размещении взрывных устройств были сделаны из зарубежа, где «умышленно был указан номер мобильного телефона, которым пользовался несовершеннолетний гражданин Грузии».

«Следствие ведется по уголовному делу, по факту ложного уведомления о терроризме. В рамках текущих оперативно-розыскных мероприятий, с целью установления инициатора сообщений, ведомствам стран-партнеров направлено уведомление об оказании содействии», – говорится в заявлении СГБ.

СГБ также информирует общественность, что 30 декабря 2023 года и 17 января этого года ложные сообщения о террористическом нападении в «Галере в Тбилиси» были получены из-за границы и связаны с международными сетевыми играми с участием несовершеннолетних из разных стран, в том числе из Грузии.

«Инициаторами упомянутых сообщений признана определенная группа лиц за рубежом», – заявляет СГБ.

