Нату Перадзе приговорили к пяти суткам тюрьмы за обливание краской иконы с изображением Сталина

Тбилисский городской суд приговорил гражданскую активистку и основательницу движения «Талга» (Волна) Нату Перадзе к пяти суткам лишения свободы за обливание краской иконы святой Матроны с изображением Сталина в соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси.

9 января Ната Перадзе облила синей краской икону святой Матроны и опубликовала фотографии этого действия в социальных сетях. В полиции заявили, что расследование начато по статье «мелкое хулиганство». Перадзе говорила, что после того, как она обнародовала информацию о произошедшем, она стала получать на свой телефон сообщения с угрозами. Перадзе сообщила об этих угрозах полиции.

После произошедшего в храме инцидента, 10 января ультраконсервативная, антизападная, пророссийская и гомофобская политическая партия «Консервативное движение/Альт-Инфо» собрала демонстрантов возле дома Наты Перадзе. Демонстранты потребовали выхода Наты Перадзе из дома и разъяснений от нее по поводу «оскорбления иконы».

13 января на очередной акции возле Парламента лидеры партии обратились к собравшимся и заявили, что никому не простят оскорбление иконы Святой Матроны. Они потребовали, чтобы все ответственные лица понесли должное наказание.

