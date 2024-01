Назначен новый руководитель Департамента по защите прав человека МВД Грузии

МВД Грузии сообщило 30 января, что Георгий Миндиашвили назначен директором Департамента защиты прав человека и мониторинга качества следствия МВД. Кандидатуру Миндиашвили представил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. На этой должности Миндиашвили сменил Георгия Осадзе. По информации МВД, Осадзе продолжит работу в Академии МВД в должности проректора.

По информации министерства, до назначения на эту должность Георгий Миндиашвили занимал должность заместителя директора Агентства услуг МВД. Он также занимал руководящие должности в Аппарата инспектора по защите персональных данных и Службе государственного инспектора.

В июле 2023 года сотрудник Департамента по защите прав человека МВД Гога Размадзе в посте, опубликованном в Facebook, обвинил руководство в дискриминации по отношению к нему. В ноябре Размадзе опубликовал еще один пост, где сообщил, что его уволили из министерства.

Пока неизвестно, связана ли смена главы департамента с событиями того времени. «Civil Georgia» обратился за комментарием в МВД, но ответа пока не получил.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)