Грузия назначила новых послов в Китай, Израиль, Иорданию и Кувейт. Согласно пресс-релизу Администрации правительства, премьер-министр Ираклий Гарибашвили 24 января встретился с новоназначенными послами.

Паата Каландадзе назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Китайской Народной Республике. До этого он был послом Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах. В разные годы работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел, был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Республиках Казахстан и Кыргызстан и Государстве Израиль.

Заза Канделаки назначен послом Грузии в Израиле. До назначения послом в Государстве Израиль Заза Канделаки был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Иорданском Хашимитском Королевстве. Заза Канделаки много лет работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел, а также в дипломатических представительствах Грузии за рубежом, был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Республике Польша и Венгрии. Он также был депутатом Парламента Грузии четвертого созыва.

Арчил Дзулиашвили стал послом Грузии в Иорданском Хашимитском Королевстве, Ливии и Ираке. До этого Дзулиашвили был послом Грузии в Индии. Он также был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Арабской Республике Египет и занимал различные должности в Министерстве иностранных дел.

Ношреван Ломтатидзе занял пост посла Грузии в Кувейте. С июня 2021 года по настоящее время работал директором Департамента международных экономических отношений Министерства иностранных дел Грузии.

