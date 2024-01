Полиция задержала пять человек за связи с «воровским миром»

Сотрудники МВД Грузии в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проводимых одновременно в Тбилиси и Имерети, задержали 5 человек, связанных с «воровским миром».

Согласно пресс-релизу МВД, задержанных обвиняют в членстве в преступной организации, участии в преступной организации, поддержке деятельности преступной организации, обращении к членам преступной организации, групповом вымогательстве и соучастии в групповом вымогательстве. Преступления караются лишением свободы на срок до 10 лет.

По информации МВД, следствием установлено, что указанные лица активно участвовали в различной преступной деятельности. На основании обращения одного из задержанных обвиняемые в целях урегулирования финансового спора между ним и гражданином и получения личной выгоды провели т.н. «воровскую разборку». По той же информации, на сходке, устроенной по т.н. воровским традициям, одной из спорящих сторон поручили выплатить определенную сумму денег в пользу другой стороны. В противном случае грозили личной расправой.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)