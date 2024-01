Совет религий комментирует заявление Папуашвили в адрес Центра толерантности и его руководителя

Совет религий при народном защитнике опубликовал 22 января заявление, в котором комментирует заявление председателя Парламента Грузии Шалвы Папуашвили по поводу Центра толерантности и его руководителя Беки Миндиашвили. Совет дал положительную оценку и выразил поддержку Центру толерантности и его директору Беке Миндиашвили.

20 января глава Парламента Шалва Папуашвили провел в Парламенте специальный брифинг, на котором осудил «смесь дезинформации, манипуляций и истерии, которую общественность усмотрела в нападении на Церковь и ее паству». Заявление спикера Парламента последовало за появлением в соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси иконы с изображением Сталина, что вызвало волнение в обществе. Папуашвили назвал главу Центра толерантности при Аппарате народного защитника Беку Миндиашвили «одним из активных участников этой кампании», который «отличается религиозной нетерпимостью и враждебной риторикой в ​​отношении Грузинской Православной Церкви».

«Что касается его (Беки Миндиашвили) высказываний о тех или иных богословских или церковных событиях, даже если они носят полемический и острый характер, то это его свобода слова как теолога», – заявили в совете, добавив, что «мы считаем цензуру или оценку со стороны государства недопустимым, поскольку такое вмешательство может помешать естественному развитию демократических процессов».

Согласно заявлению, прошло почти 20 лет с тех пор, как Совет религий при народном защитнике эффективно функционирует при различных правительствах и народных защитниках. «Можно с уверенностью сказать, что если бы не мандат народного защитника и поддержка Центра толерантности, сотрудничество Совета религий не было бы эффективным, а качество демократии в Грузии сегодня было бы намного ниже», – говорится в заявлении совета.

В заявлении также говорится, что «гармоничное сосуществование» религий разных верований и мировоззрений, объединенных в совете, в некоторой степени обусловлено деятельностью Беки Миндиашвили.

Совет религий выражает надежду, что народный защитник продолжит политику политического нейтралитета учреждения и будет надежным хранителем автономии в будущем, поэтому «Центр толерантности и находящийся в сотрудничестве с им Совет религий на основании гарантированных Конституцией прав продолжат независимо работать в обычном порядке».

Заявление подписали: Церковь Евангелия Веры; Евангелистская баптистская церковь; Евангелическая церковь Грузии; Армия Спасения; Союз мусульман Грузии; Высшее духовное управление мусульман всея Грузии; Евангелическая церковь «Слово жизни»; Протестантская церковь Святой Троицы; Община Бахаи в Грузии; Восстановленная Апостольская церковь; Мусульманский союз Ахмадия; Церковь спасенных христиан; Латино-католическая Закавказская апостольская администрация; Армянская католическая церковь Грузии; Евангелическо-протестантская церковь; Религиозное общество друзей квакеров; Церковь адвентистов седьмого дня в Грузии.

