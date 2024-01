Гарибашвили рассказал в Давосе о «Среднем коридоре», отношениях с КНР и инфраструктурных проектах

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на панельной дискуссии «Новая заря Евразии?», состоявшейся в рамках Всемирного экономического форума в давосе, рассказал об экономическом росте страны в условиях «Грузинской мечты», развитии инфраструктуры, необходимой для проекта «Среднего коридора», обновленных отношениях Грузии с Китаем и текущей ситуации в регионе.

Отношения между Грузией и КНР

В 2023 году Грузия установила стратегическое партнерство с Китаем, что вызвало критику внутри страны и напряженность со стороны стратегических партнеров. Тем не менее, общаясь с представителями СМИ после панельной дискуссии, премьер-министр заявил: «все европейские государства и Евросоюз в целом заинтересованы в углублении экономических и торговых отношений с Китаем. Поэтому в наших интересах думать о наших национальных интересах».

В ходе панельной дискуссии Гарибашвили подчеркнул важность заинтересованности Китая в развитии «Среднего коридора». Он отметил: «в прошлом году у меня был очень успешный визит в Китай. Я встретился с председателем Си Цзиньпином, и мы решили вывести наше партнерство на стратегический уровень… Председатель выразил интерес к «Среднему коридору», и я считаю, что это придаст дополнительный импульс и заряд развитию этой идеи».

Кроме того, премьер-министр в беседе с журналистами отметил, что на ужине, состоявшемся накануне панельной дискуссии, участвующие экономисты и эксперты дали оценку текущей экономической ситуации в мире и спрогнозировали рост мировой экономики на 3% в 2024 году. «Конечно, большое значение имеет быстрый рост экономики Китая, который также окажет заразительное воздействие на другие регионы и мировую экономику в целом», – сказал премьер-министр и подчеркнул важность стратегического партнерства с Китаем для дальнейшего развития экономики Грузии.

Развитие «Среднего коридора»

Гарибашвили рассказал о важности связности для региона и подчеркнул приверженность Грузии идее проекта «Срединного коридора».

«Два года назад мы подписали очень важную Дорожную карту вместе с нашими казахстанскими и азербайджанскими коллегами. У нас, Казахстана, Азербайджана, Грузии есть очень четкий и ясный план развития этого коридора, и мы знаем, что нужно делать – расширение портовой инфраструктуры, развитие производительности, модернизация железных дорог, развитие аэропортов и дорожной инфраструктуры и т.д.», – сказал премьер-министр.

Инфраструктурные проекты Грузии

Премьер-министр остановился на начале строительства нового глубоководного порта в Анаклия и модернизации железной дороги, пропускная способность которой в Грузии увеличится вдвое и превысит 48 миллионов тонн.

«Поделюсь с вами самой последней информацией об этих очень важных проектах. В этом году мы хотим начать строительство нового глубоководного порта в Анаклия, на Черноморском побережье Грузии. Также железная дорога модернизируется и будет завершена в этом году. Ее мощность в Грузии увеличится вдвое и превысит 48 миллионов тонн. Мы также планируем строительство нового аэропорта, поскольку хотим позиционировать страну как региональный авиационный хаб. Этому способствует и расположение Грузии. У нас есть полный потенциал стать региональным хабом авиации», – сказал премьер-министр.

По его словам, все инфраструктурные проекты, такие как строительство автодорог, скоростной дороги Восток-Запад, будут завершены в этом году, а другие важные проекты завершатся через два года.

Ситуация в регионе

В ходе панельной дискуссии Гарибашвили также рассказал о ситуации с безопасностью в регионе и отношениях Грузии с соседними странами. Он подчеркнул, что 20% территории Грузии оккупировано Россией с 2008 года, и отметил, что, несмотря на этот вызов в сфере безопасности, мы смогли обеспечить беспрецедентное и продолжительное десятилетие мира и стабильности, которое принесло процветание и экономический рост Грузии. После восстановления независимости у нас не было такой мирной и стабильной ситуации в стране».

Что касается конфликта между Азербайджаном и Арменией, премьер-министр остановился на своем «успешном посредничестве» и отметил: «ситуация очень сложная. В регионе много игроков, и ко всему вышесказанному хотелось бы добавить, что я знаю позицию лидеров обеих стран. И Армения, и Азербайджан хотят иметь отношения в двустороннем формате. Лично я считаю, что это правильный путь, потому что с привлечением всех заинтересованных кругов и сторон, посредников ситуация становится более противоречивой и менее продуктивной. Поэтому я желаю им всего наилучшего. Я очень надеюсь, что они в ближайшее время найдут решение и подпишут мирное соглашение».

Что касается отношений между Грузией и ЕС, премьер-министр поблагодарил лидеров стран-членов ЕС за принятие «исторического решения» о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС и еще раз подчеркнул, что «это самое большое достижение нашего правительства» на пути интеграции в ЕС.

Новая дружба

Премьер-министр, похоже, завязал новую дружбу во время участия в форуме. В ходе панельной дискуссии один из участников, президент Сербии Александр Вучич, не пожалел комплиментов в отношении Гарибашвили и достижений его правительства. Оба лидера несколько раз называли друг друга «дорогими друзьями», а Гарибашвили начал свою речь с поздравления Вучича с «большой победой».

Вучич положительно высказался об экономических результатах правительства Ираклия Гарибашвили. Он косвенно раскритиковал предыдущие власти Грузии и отметил, что, когда Грузию считали восходящей звездой на «геополитическом небе Европы», темпы ее экономического роста не превышали 1,5%. По его словам, никто не говорит о достижениях правительства Гарибашвили.

Он также раскритиковал тех, кто критикует правительство Гарибашвили за сближение с Китаем, и заявил, что Гарибашвили «должен работать на благо своей страны», что, по мнению Вучича, премьер-министр Грузии не сможет успешно реализовать без китайских инвестиций и тесного сотрудничества с Китаем.

Александр Вучич — один из немногих европейских лидеров, который поддерживает тесные связи с президентом России Владимиром Путиным после вторжения России в Украину в 2022 году. Вучич, похоже, присоединился к венгерскому лидеру Виктору Орбану в похвале правительства «Грузинской мечты» на фоне снижения популярности Гарибашвили и его правительства в Европе.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)