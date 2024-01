Forbes: Грузия – лидер среди стран, где граждане России открыли бизнес в 2023 году

По данным русскоязычного издания Forbes, Грузия является лидером среди стран, где граждане Российской Федерации открыли бизнес в 2023 году. С января по декабрь 2023 года они зарегистрировали в стране 13 тысяч юридических лиц.

Вячеслав Картамишев, директор компании «Финьон», аналитики которой подготовили данные для Forbes, объясняет популярность Грузии среди российских предпринимателей благоприятным регулированием бизнеса и налоговой системой.

Для сравнения, по данным Forbes, с февраля 2022 по февраль 2023 года в Грузии было зарегистрировано около 16 тысяч российских индивидуальных предпринимателей, тогда как с января 1995 года по февраль 2022 года россиянами в стране было основано всего 7 788 компаний.

За Грузией следует Казахстан с 6 100 новыми компаниями, а третье место делят Армения и Черногория. В каждом из них за тот же период было зарегистрировано около 3 200 российских компаний.

По данным Forbes, в 2023 году около 2 750 компаний было создано в Турции, 3 000 в Сербии и примерно 950-1000 в Объединенных Арабских Эмиратах. По итогам 2023 года общее количество компаний, зарегистрированных гражданами России в мире, достигло 23 713 юридических лиц.

