Forbes: Грузия – лидер среди стран, где граждане России открыли бизнес в 2023 году
По данным русскоязычного издания Forbes, Грузия является лидером среди стран, где граждане Российской Федерации открыли бизнес в 2023 году. С января по декабрь 2023 года они зарегистрировали в стране 13 тысяч юридических лиц.
Вячеслав Картамишев, директор компании «Финьон», аналитики которой подготовили данные для Forbes, объясняет популярность Грузии среди российских предпринимателей благоприятным регулированием бизнеса и налоговой системой.
Для сравнения, по данным Forbes, с февраля 2022 по февраль 2023 года в Грузии было зарегистрировано около 16 тысяч российских индивидуальных предпринимателей, тогда как с января 1995 года по февраль 2022 года россиянами в стране было основано всего 7 788 компаний.
За Грузией следует Казахстан с 6 100 новыми компаниями, а третье место делят Армения и Черногория. В каждом из них за тот же период было зарегистрировано около 3 200 российских компаний.
По данным Forbes, в 2023 году около 2 750 компаний было создано в Турции, 3 000 в Сербии и примерно 950-1000 в Объединенных Арабских Эмиратах. По итогам 2023 года общее количество компаний, зарегистрированных гражданами России в мире, достигло 23 713 юридических лиц.
По теме:
- 14/11/2023 – В третьем квартале наибольшее количество посетителей зафиксировано из России
- 15/06/2023 – IDFI опубликовал исследование о российском капитале и российских связях в грузинском бизнесе
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)