Центр социальной справедливости призывает правительство усилить меры по предотвращению фемицида

Центр социальной справедливости опубликовал заявление по поводу увеличения случаев фемицида в последнее время, в котором призывает правительство Грузии радикально усилить политику, направленную на системное предотвращение насилия в отношении женщин.

«Несмотря на строгую политику уголовного правосудия в отношении насилия над женщинами и домашнего насилия, уровень убийств и покушений на убийство женщин по-прежнему высок», – говорится в заявлении, опубликованном 15 января, – «В начале 2024 года были зафиксированы серьезные случаи фемицида. Через медиа-источники стало известно, что в новогоднюю ночь в Батуми 36-летнюю женщину убил ее муж, а 9 января в Тбилиси муж убил свою 27-летнюю жену».

«С 2018 по 2022 год зафиксировано 183 случая убийств и покушений на убийство женщин. 66 из них были квалифицированы как фемицид», – говорится в заявлении, согласно которому по 34 из 66 случаев наступил обвинительный приговор. По данным организации, самый высокий уровень фемицида зафиксирован в Тбилиси (23 случая) и Квемо Картли (14 случаев). В 37 случаях жертвой фемицида была этническая грузинка, в 17 случаях – этническая азербайджанка, а в 4 случаях – этническая армянка. В заявлении также говорится, что возраст жертв фемицида и попыток фемицида колеблется от 18 до 60 лет, хотя самый высокий показатель зафиксирован в возрастной категории от 30 до 40 лет (28 случаев). По данным также установлено, что жертвами и обвиняемыми в фемициде в большинстве случаев являются супруги или бывшие супруги. Центр социальной справедливости со ссылкой на новейшее национальное исследование по вопросу насилия в отношении женщин заявляет, что 18,2% женщин испытали хотя бы одну форму насилия в отношении женщин за последние 12 месяцев, а 50,1% женщин испытали хотя бы одну форму насилия в отношении женщин.

«Учитывая высокие данные об убийствах и покушениях на убийство женщин, важно иметь эффективное правовое реагирование на фемицид и попытки фемицида в стране, одновременно создавая адекватные механизмы предотвращения этого преступления, системное исследование причин и обстоятельств преступления и борьбу с его первопричинами», – говорится в заявлении.

Центр социальной справедливости называет основные проблемы фемицида в Грузии. Среди них:

Предотвращение насилия

В заявлении говорится, что на государственном уровне существуют превентивные механизмы фемицида, в том числе защитные, запретительные судебные ордеры, электронные системы наблюдения за правонарушителями, программы коррекции поведения правонарушителей, мобильное приложение 112 с активированным чатом и функциями кнопки SOS, а также проведение соответствующих информационно-образовательных кампании и т. д. «Однако механизмы используются нечасто, либо работают с задержкой и неэффективны», — отмечают в организации.

Согласно заявлению, по статистическим данным за 2018-2022 годы, в 11 случаях фемицида обвиняемый мужчина уже был осужден за насилие в отношении потерпевшей, либо в отношении него был издан запретительный судебный ордер. «Однако единственной целью выдачи запретительного и охранного ордера является временное разделение преступника и жертвы, и он не направлен на исправление поведения преступника», – заявляют в организации, добавляя, что «пока не разработано никаких программ коррекции поведения для правонарушителей, в отношении которых был издан запретительный судебный ордер».

В Центре социальной справедливости также заявляют, что женщины, подвергшиеся насилию, зачастую не обращаются за защитой в систему, и в доказательство этого приводят национальный опрос о насилии в отношении женщин в Грузии, согласно которому 38,2% женщин никому не говорили о своем опыте насилия со стороны своих партнеров. Учитывая это, «очень важно, чтобы государство активизировало усилия по повышению доверия женщин к полиции», говорится в заявлении.

Расследование и судебное рассмотрение

«Наряду со слабостью превентивных механизмов, несмотря на усиление правового реагирования на случаи фемицида, все еще существуют пробелы в расследовании, уголовном преследовании и судебном рассмотрении», – говорится в заявлении, согласно которому адекватная уголовная квалификация дел остается важным вызовом. «По данным исследования народного защитника, нередки случаи, когда вместо покушения на убийство женщины дело квалифицируется как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – отмечают в Центре социальной справедливости, добавляя, что расследование зачастую проводится не с должной тщательностью, из-за чего не удается получить или использовать важные доказательства, и по делу наступает оправдательный приговор.

Программы, направленные на усиление женщин, подвергшихся насилию

В организации заявляют, что услуги по поддержке женщин, подвергшихся насилию, слабы. По ее заявлению, сегодня на базе государства действуют семь кризисных центров и пять убежищ, и только Тбилисский кризисный центр имеет функцию круглосуточного проживания. В результате значительная часть женщин, живущих в сельской местности, не имеет возможности получать услуги на постоянной основе. «В кризисных центрах проблематичны расходы, связанные с медицинскими услугами. Пакет медицинских услуг, в рамках которого жертвы насилия могут получить эти услуги, зачастую недостаточен. Кризисным центрам не хватает услуг долгосрочной поддержки, что в некоторых случаях приводит к тому, что жертвы возвращаются в среду насилия», — говорится в заявлении.

Организация также акцентирует внимание на нехватку социальных работников и заявляет, что согласно аудиторскому отчету за 2019 год, в Грузии на 100 тысяч жителей приходилось 7 социальных работников, тогда как в странах ЕС эти данные составляют 1 850. «Естественно, что эта реальность оказывает прямое влияние на правовой и социальный статус женщин, подвергшихся насилию», – говорится в заявлении.

Отсутствие системной политики по борьбе с гендерным насилием

В заявлении говорится, что большинство случаев насилия в отношении женщин в Грузии совершаются интимными партнерами или членами семьи женщин. «После случаев насилия для женщин возникает особая трудность раскрывать подобные случаи, говорить о них открыто, в связи с сопутствующим негативным отношением членов семьи и общества, поскольку в обществе, к сожалению, распространена практика обвинения жертвы», – говорят в организации.

По заявлению организации, женщины, проживающие в семьях с плохим экономическим положением, чаще подвергаются насилию со стороны своих партнеров. «Следовательно важно, чтобы политика по борьбе с насилием в отношении женщин рассматривала социальную и экономическую уязвимость семей как важную структурную причину насилия».

Согласно заявлению, существующая патриархальная система нормализует насилие в отношении женщин. «Именно поэтому важно, чтобы политика по борьбе с насилием в отношении женщин также учитывала работу с мужчинами и мальчиками для продвижения гендерного равенства».

Учитывая вышеизложенное, Центр социальной справедливости призывает правительство:

Активизировать усилия по обеспечению своевременного выявления и предотвращения случаев насилия в отношении женщин, повышению доверия женщин, подвергшихся насилию, к полиции, своевременности и эффективности расследования и гендерно-чувствительного правосудия; долгосрочное социальное и экономическое усиление женщин, подвергшихся насилию; Эффективные и долгосрочные программы коррекции поведения склонных к насилию лиц.

Осознать структурные, социальные и культурные причины насилия в отношении женщин и реагировать на него с помощью долгосрочной и устойчивой социальной, образовательной и информационной политики.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)