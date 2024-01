Соглашение о подтверждении европейских патентов вступило в силу

По данным «Сакпатенти» (Патентная служба Грузии), 15 января вступило в силу Соглашение между правительством Грузии и Европейской патентной организацией о подтверждении европейских патентов. В рамках соглашения становится возможной валидация европейских патентных заявок и европейских патентов, выданных Европейским патентным ведомством (ЕПВ) в Грузии.

По заявлению «Сакпатенти», заявка на европейский патент и подтвержденный европейский патент будут иметь одинаковую юридическую силу в соответствии с соглашением о валидации и будут подчиняться тем же правовым условиям, которые определены для национальной заявки на патент и национального патента.

С сегодняшнего дня Грузия станет пятой страной со статусом валидации и 45-й страной, где на основании европейской патентной заявки будет возможна патентная охрана.

Председатель «Сакпатенти» Сосо Гиоргадзе, отмечает, что вступление в силу соглашения о валидации будет способствовать дальнейшему сближению грузинской экономики с европейским рынком. В то же время вероятность присоединения Грузии к Европейской патентной конвенции увеличится. По его словам, в будущем членство в Европейской патентной организации усилит защиту промышленной собственности в Грузии и будет способствовать процессу вступления в Евросоюз.

Валидацию в Грузии можно запросить для всех европейских патентных заявок или международных заявок (PCT), поданных 15 января 2024 года или после этой даты.

В пресс-релизе Европейской патентной организации цитируются слова президента ведомства Антонио Кампиноса: «Вступление в силу Соглашения о валидации с Грузией расширяет привлекательность и доступность европейской патентной системы. Это позволит еще больше сократить время и затраты на обработку заявок, а также административную нагрузку на Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии. Кроме того, будет гарантирован высочайший уровень правовой ясности».

