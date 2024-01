Объясни мне┃Как попадают русские святые в Грузинскую Церковь

Подаренная кафедральному собору Святой Троицы в Тбилиси икона святой Матроны Московской, на которой изображен советский диктатор Иосиф Сталин, вызвала бурную дискуссию в грузинском обществе. Наряду с обоснованностью размещения изображения Сталина на стене грузинского храма возник вопрос о том, каким образом происходило признание автокефальной Грузинской Православной Церковью св. Матроны, причисленной к лику святых автокефальной Русской Православной Церковью.

Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы обратились к церковному историку Шоте Кинцурашвили, который в настоящее время является приглашенным лектором в Государственном университете Ильи.

Как происходит канонизация святых?

Процесс канонизации деятеля в православных храмах возглавляет специальная комиссия, созванная Синодом. Комиссия изучает прошлое человека, исторические факты, его мученическую и/или особую благочестивую деятельность. После тщательного изучения всего этого вопрос выносится на рассмотрение Синода, после чего Синод принимает решение о канонизации человека в лике святых или отказе в этом вопросе.

Следует отметить, что общепринятой православной практики по этому вопросу не существует. Все поместные церкви в этом процессе полностью независимы. Однако существует культурное, богословское и политическое влияние могущественных крупных церквей на более мелкие церкви или государства, где может происходить процесс канонизации.

Как церкви признают святых других стран?

Каждая автокефальная церковь полностью независима от другой автокефальной церкви в вопросе канонизации святых. Одна церковь может канонизировать святым человека, который был представлен в исторически негативном для другой православной церкви контексте.

Например, епископ Димитрий (Антон Абашидзе) был иерархом Православной Церкви Российской Империи, который позже был канонизирован Украинской Православной Церковью Московского Патриархата. Однако тот же Антон Абашидзе представлен как ярый противник автокефалии и ее сторонников Кириона и Леонида в памяти новейшей церковной истории Грузии. Епископ Димитрий выступал против восстановления независимости Церкви Иверии и остался в истории как верный иерарх Российской Империи.

Несмотря на это, автокефальные церкви, несмотря на свои политические, культурные, литургические или языковые различия, разделяют доктринальные, канонические и синодальные решения, в том числе и в вопросе канонизации. Соответственно, канонизация человека в лике святых одной автокефальной православной церковью не подлежит пересмотру другой церковью. Однако это не означает, что поклонение к ним автоматически становится частью религиозного ритуала и традиции.

Как появляются русские святые в грузинских храмах?

Есть два способа сделать это. Один, более формального характера, включение в церковный календарь и упоминание в литургическом цикле. Второй, более народный путь – через церковную литературу и нарративы чудотворения. В обоих этих направлениях РПЦ имеет большое влияние на ГПЦ.

Включение святого в церковный календарь с последующим написанием тропаря-кондака, жития, иконографии, храмовым строительством и упоминанием в литургическом цикле является более формальным способом признания святого, канонизированным другой церковью, что не требует повторной канонизации.

Факт, что грузинский церковный календарь во многом по инерции привязан к русскому календарю, и изучение и обработка этого вопроса происходили не внутри церкви независимого государства. Из-за широкого распространения русского влияния в Грузии в последние столетия Церковь часто переводила с русского языка даже литургические тексты. Соответственно, со временем ряд русских святых вошли в грузинские храмы так, что об их жизни и заслугах не возникало никаких вопросов.

Следует отметить, что большинство упомянутых святых не имеют никакой связи ни с местной Грузинской Церковью, ни с ее прошлым и не отличаются особым вселенским или католическим мученичеством для всемирного православного единства. Например, святыми этой категории являются: Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Дамаскин.

Что касается популярной церковной литературы, она своими акафистами, иконографией, тропарями-кондаками и различными простыми чудотворными писаниями на протяжении десятилетий во многом создавала нишу народных святых. Здесь также легко заметить обилие литературы, написанной о русских святых. Например, в любой церкви и церковной лавке вы встретите Ксению Петербургскую, Игнатия Брянчанинова, Сергия Радонежского, а также многих старцев или авторитетных русских монахов.

Существует ли такая литература о святых, причисленных к лику ГПЦ?

Существует серьезная нехватка литературы, икон и храмов, построенных вокруг канонизированных важных грузинских церковных деятелей. Среди этих деятелей можно отметить: Кириона Садзаглишвили, Амброси Хелая, Григола Перадзе, Георгия Мтацминдели, Назари Лежава, Гавриила Кикодзе, святых братьев Карбелашвили, Антимоза Ивериели и других.

Как Церковь может защитить себя от подобных ошибок?

Прежде всего необходимо углубленно изучить церковную историческую правду, особенно вернуть в повестку дня церковной жизни образцовых благочестивых мучеников и деятелей: собирая и публикуя знания, передавая на современном языке их прошлое, изображая их на фресках или иконах.

Такая деятельность требует возрождения богословского образования и богословия, чтобы ответить на вызовы нашей эпохи. Этот процесс со временем заменит русские черносотенные псевдотеологические идеи и укоренившиеся идеи империалистической политической ортодоксальности, которые целенаправленно преобладали на протяжении десятилетий.

