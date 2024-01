Посол Дании был вызван в МИД Грузии за упоминание Иванишвили «олигархом»

11 января Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Дании Анн Тофт Соренсен после того, как посол назвала основателя правящей «Грузинской мечты» и в настоящее время почетного председателя этой партии Бидзину Иванишвили «олигархом». Соренсен назвала Иванишвили олигархом в статье, опубликованной в датском журнале Jyllands-Posten 10 января, которая посвящена европейской интеграции Грузии.

Согласно официальному заявлению МИД Грузии, посол Дании был вызван в ведомство «в связи с опубликованной публикацией и содержащимися в ней некорректными фактами и политическими оценками». В заявлении говорится, что представленные в публикации «фактические неточности и необъективные оценки» не способствуют формированию положительной оценки Грузии. В министерстве также подчеркнули, что «упомянутая публикация была использована определенными силами для политических интерпретаций, что, естественно, препятствует эффективной реализации главной задачи, определенной Евросоюзом для страны – деполяризации».

«Мы видим отрывок из датской статьи, который используется без контекста в грузинских дебатах», – говорится в заявлении Посольства Дании в Грузии. В заявлении также отмечается, что «Посольство не желает вмешиваться в этот вопрос и воздерживается от дальнейших комментариев».

Политические отклики

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе назвал слова посла Дании «грязью». Другой представитель «Грузинской мечты» Иракли Заркуа назвал заявление датского дипломата «безответственным» и «наглым». По словам Заркуа, заявление посла могло иметь только одну цель – углубить поляризацию и поддержать маргиналов. Он посоветовал послу принести извинения.

Лидер парламентской фракции «Национального движения» Тина Бокучава заявила, что политические акторы и дипломатические круги все более открыто говорят о том, что Иванишвили является олигархом. Бокучава также отметила, что вскоре мы можем увидеть санкции против Иванишвили.

