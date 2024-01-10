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Россия отменила пошлину на экспорт нефтепродуктов и газа в оккупированный Цхинвали
По сообщению информационного агентства ТАСС, Россия отменила «экспортную пошлину» на вывоз нефтепродуктов и газа в оккупированный Цхинвальский регион. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня, 10 января.
По данным того же источника, нулевая пошлина будет применяться к заранее согласованному между Кремлем и оккупационным режимом Цхинвали количеству продукции. Для поставок сверх них действует установленная РФ стандартная ставка.
По сообщению ТАСС, к 2024 году стороны договорились о нулевых тарифах и на другую продукцию, а именно на пластмассы, черные металлы и изделия из них, а также на алюминий и изделия из него.
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