Россия отменила пошлину на экспорт нефтепродуктов и газа в оккупированный Цхинвали

Less than a minute

9 Less than a minute

По сообщению информационного агентства ТАСС, Россия отменила «экспортную пошлину» на вывоз нефтепродуктов и газа в оккупированный Цхинвальский регион. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня, 10 января.

По данным того же источника, нулевая пошлина будет применяться к заранее согласованному между Кремлем и оккупационным режимом Цхинвали количеству продукции. Для поставок сверх них действует установленная РФ стандартная ставка.

По сообщению ТАСС, к 2024 году стороны договорились о нулевых тарифах и на другую продукцию, а именно на пластмассы, черные металлы и изделия из них, а также на алюминий и изделия из него.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)