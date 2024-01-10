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Источник: Agenda.ge
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В 2023 году более 9 тысяч грузин обратились за убежищем в Германии

Civil.ge Send an email 10/01/2024 - 13:09
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По данным Федерального ведомства Германии по миграции и беженцам, в 2023 году 9 399 граждан Грузии обратились с просьбой о предоставлении убежища в Германии. Только 0,3% из них не были удовлетворены.

В целом в 2023 году Германия получила 351 915 прошений о предоставлении убежища, что на 51,1% больше, чем в 2022 году. Наибольшее количество просителей убежища в Германии было из Сирии (104 561), Турции (62 624), Афганистана (53 582), Ирака (12 360) и Ирана (10 206). Грузия заняла шестое место в упомянутом списке.

30 августа федеральное правительство Германии поддержало представленный министром внутренних дел Нэнси Фезер законопроект о включении Грузии и Молдовы в список безопасных стран, а это означает, что Германия сможет ускорить обработку заявлений и выслать тех, кому не может быть предоставлено убежище гораздо быстрее.

18 декабря Грузию посетила федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. В рамках визита она встретилась с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури. В рамках встречи стороны подписали соглашение о миграции и мобильности. По заявлению МВД Грузии, соглашение направлено на укрепление сотрудничества между Грузией и Федеративной Республикой Германия в сфере трудовой миграции и образования, а программы обучения и стажировки будут более интенсивно реализовываться для грузинских студентов и исследователей. Соглашение также предусматривает усиление борьбы с нелегальной миграцией, что подразумевает усиление сотрудничества в направлении обеспечения реадмиссии и реинтеграции тех граждан Грузии, которые нарушают режим безвизового режима.

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Civil.ge Send an email 10/01/2024 - 13:09
6 1 minute read

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