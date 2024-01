Рождественское послание Патриарха ГПЦ посвящено войнам, маловерности и искусственному интеллекту

В своем ежегодном Рождественском послании Католикос-Патриарх Грузинской Православной Церкви Илия второй откликается на такие вопросы, как войны, маловерность и искусственный интеллект.

В послании упоминается «противоречивая» природа мира, однако отмечается, что сегодняшние войны и конфликты могут уничтожить человечество: «поэтому мы все должны по своим способностям заботиться о мире. Пусть Бог благословит миром Украину, Ближний Восток и весь мир».

В послании говорится и о вопросе веры: «в последние столетия истинная вера ослабла и укрепилось безбожие», — говорится в послании. Там же отмечается, что люди думают так, как будто их индивидуальная мораль и взгляды определяют их веру; В то время, когда вера должна определять и мораль, и взгляды.

В послании также говорится: «сегодня, более чем когда-либо, появилась реальная опасность того, что эгоцентричность человека поставит под угрозу цель, для которой мы родились в первую очередь, потому что мир развивается технологически, но наш духовный прогресс отстает от него, и мы сталкиваемся со многими психологическими и биоэтическими вызовами». Более того, послание также касается и искусственного интеллекта, о котором сказано, что «он обладает потенциалом внести огромные изменения в нашу жизнь и полностью изменить нашу повседневную жизнь, но без духовного развития человека необходимо учитывать ожидаемые негативные последствия».

В послании поставлен вопрос о том, сможет ли человек совместить христианский образ жизни с развитием искусственного интеллекта; И сможет ли человек использовать искусственный интеллект, чтобы прославлять Бога, или он будет еще больше отдаляться от Бога?

В послании отмечается, что в ближайшем будущем искусственный интеллект создаст новую реальность, к встрече с которой общество должно быть готово; Для этого важно узнать мнение психологов и специалистов, имеющих дело с искусственным интеллектом. «Ясно одно: каждый из нас должен стремиться к личному совершенствованию, что прежде всего предполагает стремление познать Бога и приобщиться к Его истине», — говорится в послании. В послании также подчеркивается, что Бог стоит выше логических категорий, которых никогда не сможет достичь даже коллективное знание людей.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)