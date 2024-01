Президент Грузии поздравляет население с Новым годом и говорит о важности единства

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила население страны с Новым годом и несколько раз подчеркнула важность единства. Свое выступление она начала на фоне Ингурского моста, соединяющего регион Самегрело и оккупированную Абхазию, а закончила во дворце Орбелиани в Тбилиси.

В начале поздравительного обращения президент сказала: «поздравляю с того места, которое сегодня самое затемненное. Здесь не зажигают ни одной большие ёлки… и здесь должна быть зажжена самая высокая и красивая ёлка, которую можно увидеть с обеих сторон этого моста. Этот мост – то, что объединяет нас, то, что объединяет Абхазию и сегодняшнюю Грузию, получившую статус (кандидата в члены ЕС)».

Затем она поздравила население с Новым годом из дворца Орбелиани, который, по ее словам, является государственным символом и, главное, символом нашего единства: абхазов, жителей Цхинвали, диаспоры и наших граждан – это место, которое является вашим домом, вашим государством». «Когда мы говорим о единстве, это то, что дороже всего для нас, и я хочу поздравить вас с предоставлением статуса, реальным открытием европейской дороги, что является достижением всех людей в этом году», – сказала президент.

Саломе Зурабишвили рассказала о «трудностях и болезненных моментах» 2023 года. «Мы не забываем ни трагедии Шови или Гуриа, ни повседневных трагедий, в которых наши граждане каждую минуту живут под давлением оккупационных сил», – сказала она.

Она подчеркнула значение 8 марта (когда граждане протестовали против закона об «иностранных агентах»), а 8 ноября (когда Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата) годом победы. «Мы завершаем этот год с большой надеждой на то, что 2024 год будет еще более успешным, он также станет годом нашего единства, когда мы поймем, что борьба идей не означает борьбу друг с другом. Это то, чему нам нужно научиться в этот год выборов (которые начинаются сейчас), чтобы мы могли сохранить единство и дать возможность свободе и справедливости победить – этого желаю вам и я, и я, вместе с вами буду стоять на страже этого», – добавила она.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)