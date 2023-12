Tagesschau: Предложение Германии об упрощенном доступе к рынку труда Грузию не интересует

Немецкое издание Tagesschau сообщает, что власти Грузии отклонили предложение Германии расширить регулирование Западных Балкан и включить в это регулирование Грузию, что «облегчило бы доступ для грузин на немецкий рынок труда». В статье говорится, что это было первое предложение специального представителя федерального правительства по вопросам миграции Йоахима Стампа правительству Грузии. «С точки зрения Германии это был разумный шаг, но для Грузии эта идея оказалась совершенно неинтересной», – говорится в статье.

Регулирование по Западным Балканам — это иммиграционное регулирование Германии, которое вступило в силу в 2015 году и позволяет жителям Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Черногории и Сербии получать временную рабочую визу при условии, что у них есть предложение о работе от немецкого работодателя.

Незадолго до публикации статьи Грузию посетила федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. В рамках визита она встретилась со своим грузинским коллегой Вахтангом Гомелаури и подписала Соглашение о миграции и мобильности между правительствами двух стран. По информации МВД Грузии, «соглашение направлено на укрепление сотрудничества между Грузией и Федеративной Республикой Германия в направлении трудовой миграции и образования, при этом будут реализованы образовательные программы и программы стажировок с большей интенсивностью для грузинских студентов и исследователей. Соглашение также предусматривает усиление борьбы с нелегальной миграцией, что подразумевает усиление сотрудничества в направлении обеспечения реадмиссии и реинтеграции тех граждан Грузии, которые нарушают условия безвизового режима.

Как пишет Tagesschau, ежегодно из Грузии поступает до 8 тысяч заявлений о предоставлении убежища, но 99% из них отклоняются, хотя заявители получают финансовую помощь в течение нескольких месяцев, пока их заявления обрабатываются. «Если такие заявления будут отменены в будущем, это облегчит бремя Федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF)».

На основании вышеизложенного Tagesschau заявляет, что Германия преследует две цели в отношении Грузии. Во-первых, «меньшее количество грузин должно просить убежища в Германии, потому что обычно они его не получают, а процедуры обременяют немецкую бюрократию», а во-вторых, «грузины должны иммигрировать на регулярный рынок труда, потому что в Германии не хватает квалифицированной рабочей силы».

Tagesschau цитирует Иоахима Стампа, который говорит, что подписанное соглашение «касается в первую очередь тех грузин, которые уже покинули свою родину и сейчас путешествуют в Евросоюзе».

После освещения вопроса в грузинских СМИ МВД Грузии 21 декабря выступило с заявлением, согласно которому, «в различных СМИ распространяется неверная информация, как будто грузинская сторона отказалась от т.н. «Балканской модели». Это неправда».

«Между Грузией и немецкой стороной в течение длительного времени шел переговорный процесс, включая соответствующие встречи и визиты, на основе которых был разработан вышеупомянутый проект соглашения, где т.н. «Балканская модель» не была предметом обсуждения», – заявили в МВД.

Примечание: Материал обновлен 21 декабря в 17:30 и к нему добавлено заявление МВД.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)