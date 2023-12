Венецианская комиссия: ускоренное принятие поправок в законы о ССС и защите персональных данных нарушают международные стандарты

В заключении от 15-16 декабря, которое касается внесения изменений в Закон о Специальной следственной службе и положениях Закона о защите персональных данных, Венецианская комиссия отмечает, что принятие поправок в законы в короткие сроки без предметного обсуждения и плюралистического участия в дебатах противоречит международным стандартам. В связи с этим комиссия рекомендует «строго придерживаться принципов прозрачности, подотчетности, инклюзивности и демократических дебатов в законотворческом процессе» и, при необходимости, вносить изменения в законодательство, парламентские процедуры или правила, чтобы отразить эти принципы.

Венецианская комиссия считает, что увольнение бывшего государственного инспектора и его заместителей противоречит принципу верховенства закона и отмечает: «чтобы исключить подобные ситуации в будущем, следует использовать эффективные средства, в том числе, Парламентские процедуры».

