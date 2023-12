Премьер-министр представил годовой отчет о деятельности правительства

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили представил 18 декабря годовой отчет о деятельности правительства. В начале своего двухчасового выступления он приветствовал решение Европейского совета предоставить Грузии статус кандидата. Он подчеркнул усилия действующего правительства по предотвращению войны и заявил, что Грузия не нарушила международные санкции. В докладе Гарибашвили обратил внимание на разницу в экономических и оборонных показателях, существовавшую в 2012 году, до прихода «Грузинской мечты» к власти, и сегодня. Гарибашвили неоднократно приветствовал власти и основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили и критиковал прежнее правительство.

Предоставление Грузии статуса кандидата

Комментируя решение Европейского совета предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС, премьер-министр Гарибашвили заявил, что правительство и народ вместе заслужили этот статус и вместе добились великой победы. По его словам, это была мечта многих поколений, которая сбылась. Гарибашвили заявил, что предоставление статуса кандидата является результатом политики властей, которые действовали исходя из национальных интересов.

Гарибашвили также отметил, что путь Грузии в Европу начался в 2012 году после того, как «Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» взяли бразды правления нашей страной в свои руки». Он перечислил ряд достижений Грузии за последние годы, в том числе подписание Соглашения об ассоциации, установление безвизового режима между Грузией и ЕС, принятие поправки к Конституции, которая обязывает все государственные конституционные органы принимать все необходимые меры по обеспечению полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО, предоставление Грузии европейской перспективы в 2022 году, и, наконец, в 2023 году – предоставление статуса страны-кандидата в члены ЕС.

Война в Украине

После разговора о достижениях правительства, Гарибашвили коснулся проблем в регионе, в том числе войны в Украине. «Никто точно не знает, чем закончится эта война и какие последствия окончание этой войны будет иметь для архитектуры безопасности Европы в целом, для нашего региона», – заявил премьер-министр, – «Мы прошли через это в августе 2008 года… К сожалению, тогдашнему безответственному правительству не удалось избежать этой войны». Он также заявил, что «если бы Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» были у власти в 2008 году, этой войны не было бы».

Гарибашвили подчеркнул, что «мы смогли предотвратить и избежать самого большого испытания, которое может постичь нацию, наш народ и нашу страну, – войны. Мы избежали войны и мирно, мудро и твердо привели нашу страну к безопасности». Он также заявил, что «радикальные группировки и враждебные силы, действующие внутри страны, были напрямую заинтересованы в том, чтобы страна оказалась в такой военной ситуации».

Премьер-министр также затронул тему санкций и заявил, что «пока не зафиксировано ни одного факта обхода или уклонения от санкций». По его словам, выявлено до 1000 случаев уклонения от санкций в отношении продукции, направляемой из Европы в Россию, и «мы немедленно проинформировали наших европейских коллег об этих попытках».

Премьер-министр заявил, что каждое решение правительства основывалось на национальных интересах, интересах народа, что «экономика нашей страны не пострадала, а с другой стороны, конечно, мы действовали с максимальной осторожностью, поэтому что ни у одной из наших стран-партнеров не возникло никаких вопросов».

Экономическая ситуация

Премьер-министр перечислил ряд экономических показателей и сравнил экономическую ситуацию 2012 года, когда к власти пришла «Грузинская мечта», с сегодняшней. По его словам, до прихода к власти «Грузинской мечты» не было никакой перспективы для граждан, бизнеса и экономики: «в стране установился автократический, несправедливый режим, который угнетал наших граждан, граждан, переживших войну». Он еще раз повторил, что прежняя власть не смогла предотвратить войну.

Валовой внутренний продукт: премьер-министр сообщил, что в 2012 году ВВП Грузии составлял около 27 миллиардов лари, а в этом году – 80 миллиардов лари. «За последние 11 лет, за время правления «Грузинской мечты», национальная экономика страны выросла в три раза», – сказал Гарибашвили.

Бюджет: Гарибашвили отметил, что в 2012 году бюджет составлял около 8,5 миллиардов, а в 2024 году он составит 28,7 миллиардов, добавив, что «за последние 11 лет мы здесь почти утроили бюджет».

Прямые иностранные инвестиции: премьер-министр заявил, что в 2003-2012 годах ежегодные прямые иностранные инвестиции составляли около 950 миллионов долларов США, а в 2013-2022 годах они увеличились до 1,5 миллиардов долларов США.

Экспорт: по словам Гарибашвили, экспорт в 2022 году составит примерно 5,6 млрд долларов США, что на 135% больше, чем в 2012 году.

Гарибашвили коснулся и других макроэкономических параметров, в том числе инфляции, уровня безработицы, государственного долга, дефицита бюджета, и сравнил показатели 2012 года с показателями последних лет. По его словам, управление «Грузинской мечтой» привело к успешному росту экономики во всех сферах. При этом премьер-министр заявил, что по макроэкономическим параметрам Грузия занимает лидирующие позиции среди стран-членов и стран-кандидатов ЕС.

Гарибашвили также подробно рассказал о сельском хозяйстве, винодельческой промышленности, государственных субсидиях, бизнесе, туризме, авиации, инфраструктуре, информационных технологиях, стартапах, портах, транспорте, железнодорожной системе, дорогах, городских пространствах, городской инфраструктуре, образовании, зарплатах в государственном секторе, системе здравоохранения и о других вопросах. По всем этим аспектам Гарибашвили сравнил нынешние показатели Грузии с 2012 годом.

Оборона и безопасность

Премьер-министр также рассказал о ситуации в Грузии с точки зрения обороны и безопасности и еще раз сравнил ее с ситуацией 2012 года. По его словам, руководство «Грузинской мечты» превзошло плохие показатели предыдущей власти.

Оборонный бюджет: Гарибашвили сравнил оборонный бюджет Грузии с 2012 годом, который составил 645 миллионов лари, и отметил, что оборонный бюджет следующего года составит 1,38 миллиарда лари.

В своем выступлении Гарибашвили упомянул армейские молодежные лагеря, которые, по его словам, укрепляют патриотизм и «являются реальной альтернативой той ядовитой идеологии, которую сегодня так активно пропагандируют в стране псевдолиберальные силы… Это альтернатива наркотикам, это альтернатива нездоровой, неспортивной жизни».

В конце выступления Гарибашвили вернулся к европейской перспективе Грузии и заявил, что страна должна больше работать над осуществлением дальнейших реформ: «Грузия стала европейским государством, этот процесс необратим, теперь необходимо работать с еще большей решимостью, большей мотивацией, чтобы страна стала по-настоящему европейским государством и, самое главное, давайте, осуществим нашу главную мечту: деоккупацию нашей страны, объединение нашей страны и формирование ее в настоящее успешное государство», – добавил Гарибашвили.

