Лидеры ЕС отреагировали на получение Грузией статуса кандидата

Принятое 14 декабря Европейским советом решение начать переговоры о вступлении с Молдовой и Украиной и, при определенных условиях, с Боснией и Герцеговиной, а также предоставить Грузии статус страны-кандидата в члены ЕС, стало неожиданным не только для экспертов и представителей СМИ, но и для глав государств и правительств стран-членов ЕС, присутствующих на заседании Европейского совета, которые ожидали сложных дебатов и, возможно того, что соглашение могло быть не достигнуто. Главным камнем преткновения стала позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, чтобы дать Украине зеленый свет, который перед саммитом ЕС заявил, что Украина «не выполнила рекомендации Европейской комиссии».

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте наиболее открыто рассказал журналистам о спонтанном соглашении, которое позволило ЕС выйти из тупика. Он сказал, что канцлер Германии Олаф Шольц «выступил с предложением», чтобы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал, отметив, что последний отсутствовал около двух минут, что позволило 26 лидерам оформить соглашение. Премьер-министр Рютте назвал предложение Шольца «полной неожиданностью», добавив, что, по его мнению, это «блестящее» предложение и что оно «сработало».

Комментируя получение Грузией статуса кандидата, главный посыл Евросоюза и стран-членов заключался в том, что Евросоюз послал Грузии важный сигнал и теперь всё зависит от самой страны.

Шарль Мишель, президент Европейского совета

«Это исторический момент, который показывает авторитет Евросоюза, силу Евросоюза. Решение принято, мы открываем переговоры с Украиной и Молдовой, Грузии предоставлен статус, мы начнем переговоры с Боснией и Герцеговиной, в марте будет опубликован отчет и на его основе будет принято решение. Это очень сильное политическое решение».

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро

«Мы послали сигнал украинцам, что мы поддерживаем их в трудные времена. Мы ценим все жертвы, которые они принесли, мы ценим все реформы, которые они провели. Продолжение реформ означает начало процесса присоединения, это также очень важный сигнал для Москвы о том, что мы поддерживаем украинцев даже в трудные времена… и этот сигнал очень важен и очень ясен… нас невозможно запугать.

Я думаю, что сигнал, который мы посылаем всем этим странам, заключается в том, что мы ценим приложенные усилия и продолжим идти по этому пути… это долгий путь, и необходимо много реформ, но тот, кто хочет быть частью ЕС, который создает большо благополучия, который обеспечивает безопасность его народа – если вы проведете необходимые реформы, вы сможете стать его частью».

Послание премьер-министра Словении Роберта Голоба Грузии

«Считайте это очень символичным шагом со стороны ЕС, но теперь дело за вами. Все в ваших руках, вам предстоит усердно и старательно работать над реализацией всех необходимых реформ. И если вы выполните свою часть соглашения, я уверен, что ЕС и государства-члены сделают то же самое… Иногда это занимает очень много времени, иногда это может произойти быстрее. Я считаю, что мы живем в геополитической ситуации, когда события могут развиваться быстрее, чем за последние 10 лет. Поэтому только от вас зависит, будете ли вы выполнять эту работу или нет. Чем быстрее будете шагать, тем быстрее мы последуем за вами».

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович

«Прежде всего, я поздравляю премьер-министра Гарибашвили, который посетил Хорватию в июле этого года, и мы договорились, что должны более решительно поддерживать усилия Грузии. Грузия выполнила необходимые критерии для получения статуса кандидата. Сегодня был очень ясный и большой консенсус, и я думаю, что это действительно важный и обнадеживающий сигнал для грузинского народа. Главный совет – усердно работать и продолжать идти по европейскому пути…».

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар

«Думаю, что послание любой стране, включая Грузию, состоит в том, чтобы оставаться на пути реформ, демократии и верховенства закона, модернизировать свою экономику и общество и обеспечить освобождение. Евросоюз – наш общий европейский дом. Членство не произойдет за одну ночь или даже через несколько лет, но все эти страны сейчас твердо стоят на этом пути, и мы с нетерпением ожидаем их вступления в ближайшие годы».

