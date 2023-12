Еврокомиссар по вопросам транспорта подчеркивает растущую важность Черного моря

Европейский комиссар по вопросам транспорта Адина Вэлян рассказала о растущем значении Черного моря и порта Анаклия на встрече с представителями СМИ из Грузии, Молдовы и Украины 14 декабря в Брюсселе, параллельно с саммитом ЕС. Она сказала: «несмотря на то, что мы уже наблюдаем развитие в электроэнергетике и других секторах, транспорт также нуждается в дальнейшей поддержке. Надеюсь, что мы сможем работать вместе (по этому вопросу)».

О Черном море

«Черное море показывает свой потенциал, а также свою важность», – отметила еврокомиссар, – «Когда Россия блокировала Черное море, мы увидели, как пострадала международная торговля». По ее словам, это подчеркнуло, насколько важно Черное море для мирового рынка. Еврокомиссар также упомянула принятую Международной морской организацией резолюцию, осуждающую любую блокаду и вредные действия России на Черном море, и отметила важность обеспечения безопасности морских путей для судов. «Все международное сообщество рассматривает Черное море, как очень важное пространство для международной торговли», – добавила она.

О китайских инвестициях в порт Анаклия

Еврокомиссар отметила, что «у нас также есть китайские инвестиции в Европе» и добавила: «конечно, мы являемся конкурентами на мировом рынке». По ее словам, «кто будет осуществлять инвестиции, решать правительству Грузии. Я знаю, что в Европе есть компании, которые проявляют большой интерес к этому порту. Пока они обсуждают с вашим правительством, могут появиться альтернативные решения, но окончательное решение должна принять Грузия, и мы не можем на него повлиять».

О Среднем коридоре

Еврокомиссар подчеркнула, что «Средний коридор» является «одним из очень важных для Евросоюза проектов». Она также сказала: «мы надеемся, что появятся новые инвестиции и проекты, которые соединят Грузию с ЕС в рамках Среднего коридора».

«У нас есть исследование «Среднего коридора», которое в итоге покажет нам, куда следует направить приоритетные инвестиции, необходимые для его эксплуатации. И мы работаем со многими странами региона, чтобы сделать этот коридор приоритетным».

