«Грузинская мечта» вновь наняла Моше Клюгхафта в качестве советника

Правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что наняла Моше Клюгхафта и Мири Михаэли, основателей компании ACT NEWS, в качестве стратегических советников на избирательный период.

По заявлению ГМ, Клюгхафт «является международным стратегическим советником и руководителем избирательных кампаний политических лидеров и политических партий по всему миру». Согласно тому же заявлению, именно Клюгхафт «руководил предвыборной кампанией Саломе Зурабишвили во втором туре 2018 года, в которой Саломе Зурабишвили победила на президентских выборах». Несмотря на то, что распространялась информация о его участии в местных выборах 2021 года, «Грузинская мечта» не подтвердила эту информацию. Грузинская оппозиция связала Клюгхафта с агрессивной предвыборной тактикой правящей партии.

«Я рад вернуться в Грузию и видеть ее значительное развитие как в экономике, так и в ее подходе к ЕС, и особенно в ее способности сохранять мир в те дни, когда мир находится в состоянии войны», – передает «Грузинская мечта» слова Клюгхафта, – «Недостаточно просто много делать — важно также убедиться, что сообщество знает об этом, и мы поможем сделать это в следующем году».

Избирательный опыт Клюгхафта выходит за пределы Грузии, поскольку он сыграл решающую роль в обеспечении победы румынских социал-демократов на всеобщих выборах 2016 года. Он также участвовал в выборах, проходивших в Израиле, Австрии, Германии, Италии и Косово. В 2020 году он был назван Forbes одним из самых влиятельных людей Израиля в возрасте до 40 лет, а газета The Jerusalem Post — одним из 50 самых влиятельных евреев в мире. Клюгхафт работал с премьер-министром Израиля Нетаньяху и премьер-министром Беннетом, а также с министрами обороны, образования, внутренних дел, экономики и юстиции.

Мири Михаэли — израильская журналистка-расследователь с 17-летним опытом работы на телевидении. Согласно ее веб-сайту, опыт Михаэли включает чтение лекций по темам коммуникаций, проведение конференций, мероприятий и торжественных вечеров на иврите и английском языке для организаций и компаний по всему миру.

