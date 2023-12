Совет Европы обсудил выполнение Грузией решений ЕСПЧ

Комитет министров Совета Европы на заседании 5-7 декабря обсудил выполнение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) государствами-членами, в том числе Грузией. Комитет опубликовал список последних решений ЕСПЧ, которые обсудил на своем 1483-м заседании. В их число входят и дела Грузии, связанные с насилием в отношении ЛГБТ лиц и домашним насилием, а также двум межгосударственным делам «Грузия против России».

Принятие законодательства, позволяющего суду проактивно рассматривать решения ЕСПЧ и создать механизм реализации законодательства, является одним из 12 приоритетов, которые Европейская комиссия поставила перед Грузией для получения страной статуса кандидата в члены ЕС. Этот приоритет является одним из трех, которые Еврокомиссия посчитала выполненными.

По делу «Идентоба и другие против Грузии» Комитет министров выразил обеспокоенность неспособностью государственных органов защитить людей от гомофобных или религиозно мотивированных нападений, а также подстрекательства и молчаливого согласия в некоторых таких случаях. Комитет призвал привлечь к ответственности виновных, проявить нулевую терпимость к насилию на почве ненависти и обеспечить право ЛГБТИ-сообщества на мирные собрания. Комитет отметил, что проводятся консультации по улучшению потенциала полиции по расследованию преступлений на почве ненависти.

Комитет «с сожалением» отметил, что Национальная стратегия по правам человека на 2022-2030 годы не отвечает должным образом потребностям ЛГБТИ-сообщества, и призвал власти Грузии ускорить работу по реализации Плана действий и вовлечь в процесс все заинтересованные стороны, чтобы гарантировать, что документ определяет всеобъемлющие, инклюзивные и далеко идущие меры для адекватного удовлетворения потребностей ЛГБТ людей и религиозных меньшинств».

Комитет «настоятельно» призвал власти Грущии продемонстрировать, что обеспечение полноценной реализации права на мирные собрания для ЛГБТИ-сообщества является четким приоритетом.

По делу «Тхелидзе против Грузии» Комитет министров обсудил неспособность государства защитить женщин от домашнего насилия и расследовать бездействие сотрудников правоохранительных органов. Комитет подчеркнул необходимость принятия срочных и основательных мер по установлению ответственности государств за случаи гендерного насилия. Признав, что были предприняты некоторые шаги в области законодательства по борьбе с семейным насилием, комитет выразил обеспокоенность по поводу уровня убийств женщин. Комитет призвал к независимому и тщательному расследованию таких случаев и подчеркнул, что в конкретных случаях надлежащая компенсация ущерба не предусмотрена. Он приветствовал такие превентивные меры как инструменты оценки риска, но призвал приложить больше усилий для их эффективного использования.

В связи с делом «Грузия против России» (I), которое касается нарушений, допущенных при задержании, аресте и депортации граждан Грузии в 2006-2007 годах, комитет выразил обеспокоенность отсутствием ответа со стороны России и невыплатой 11,9 млн евро в качестве компенсации и начисленных процентов потерпевшим.

Комитет министров также обсудил межгосударственное дело «Грузия против России» (II), связанное с российско-грузинской войной в августе 2008 года. В апреле 2023 года Европейский суд постановил, что Россия должна выплатить грузинским властям 129 миллионов евро в течение трех месяцев. В своей промежуточной резолюции Комитет министров отметил, что никаких выплат не производилось, а общий долг Российской Федерации, включая начисленные проценты, составляет примерно 133,4 миллиона евро. Комитет министров еще раз призвал российские власти немедленно выплатить эту сумму. Он вновь выразил обеспокоенность тем, что гражданам Грузии в оккупированных регионах Цхинвали и Абхазии не разрешается вернуться в свои дома, и призвал Россию, которая осуществляет эффективный контроль над оккупированными регионами, обеспечить принятие мер по предотвращению похищений, убийств, пыток и других инцидентов, препятствующих свободному и безопасному передвижению граждан Грузии и обеспечить безопасное возвращение желающих вернуться домой.

Согласно статье 46 Европейской конвенции по правам человека, договаривающиеся стороны обязуются подчиняться окончательному решению суда в тех случаях, когда они представляют сторону. Окончательное решение суда передается Комитету министров, который контролирует его реализацию на основе информации, предоставленной национальным правительством, организациями гражданского общества, национальными правозащитными учреждениями и другими заинтересованными сторонами.

