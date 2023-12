Цхинвальский «парламент» изменил «положение» о географических названиях

«Парламент» оккупированного Цхинвальского региона принял т.н. «закон» по географическим названиям, согласно которому, при переименовании отдельных мест должно учитываться мнение местного населения.

После войны 2008 года и принятия первой версии вышеупомянутого «закона» в декабре 2010 года де-факто власти Цхинвали начали активно переименовывать грузинские название географических объектов. Глава «Комитета по национальной политике, культуре, религии и СМИ» цхинвальского «парламента» Алан Тадтаев заявил, что поправки в т.н. «закон» были внесены по просьбе местного населения.

На заседании «парламента» Тадтаев заявил, что жители переименованных сел «остались недовольны работой Государственной комиссии по переименованию географических объектов и теми географическими названиями, которые были присвоены их селам.».

Он привел в пример сел Сатикари и Цингари, жители которых собрали подписи и отправили их в де-факто Министерство юстиции с просьбой сохранить свои старые названия. Названия этих двух сел имеют грузинское происхождение (соответственно «Сатихари» и «Цинагари»). После российско-грузинской войны 2008 года им поменяли названия и первое стало называться «Дыгъуызты», а второе – «Амдзарин».

Согласно новому т.н. «закону», предложения по наименованию или переименованию географических объектов подаются местным де-факто властям (инициаторами переименования могут быть т.н. органы государственной власти и местного самоуправления, общественные объединения, юридические лица, «граждане» региона). Согласно тому же «закону», местное де-факто правительство будет предоставлять информацию населению и обсуждать его мнение относительно упомянутых предложений.

Самое важное топонимическое изменение касается Ахалгорского района, населенного преимущественно этническими грузинами. В настоящее время большую часть местного населения по-прежнему составляют этнические грузины. В начале 1930-х годов, во времена советской власти, большевики переименовали поселок «Ленингор» в честь советского лидера Владимира Ленина. После распада Советского Союза название Ахалгори было восстановлено. Однако после конфликта 2008 года, когда российская армия захватила весь Ахалгорский район, его снова стали называть «Ленингорским».

С 2010 года цхинвальские власти изменил названия сел Зонкари и Эредви на «Цадыхъæу» и «Ирыхъæу». В 2020 году лидер Цхинвальского региона Анатолий Бибилов издал т.н. указ, согласно которому городу Цхинвали в дни памяти Второй мировой войны будет присвоено второе название «Сталинир». Кроме того, «Сталинир» будет применяться одновременно с Цхинвали, 9 мая (День Победы) и 22 июня (начало интервенции гитлеровской Германии в Советский Союз).

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)