Ираклий Кобахидзе отправился в Венгрию

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе 5 декабря отправился в Венгрию с четырехдневным визитом. Визиту предшествовали разногласия по поводу расширения ЕС и недавнее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что «этому нет места в декабрьской повестке дня Европейского совета».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, требуя пересмотреть политику ЕС в отношении Украины и угрожая использовать свое право вето, чтобы заблокировать выделение 50 миллиардов евро помощи, запланированной для Украины. Эксперты предполагают, что противостояние Орбана касается не только Украины и угрожает всему пакету расширения, что также может поставить под угрозу статус для Грузии.

В состав грузинской делегации также входят первый вице-спикер Парламента Гия Вольский, председатель Комитета европейской интеграции Мака Бочоришвили и член парламентского большинства Ираклий Мезурнишвили.

Грузинская делегация встретится с вице-премьером Венгрии Шемиеном Жолтом, вице-спикером Национального собрания Яношем Латоркай, председателем Комитета по делам Евросоюза Юдит Варгас и министром по делам Евросоюза Яношем Бока.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)